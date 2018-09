Sensatie in Croky Cup: Club Brugge en Standard uitgeschakeld door amateurclubs, KV Mechelen vloert Antwerp GVS en DMM

26 september 2018

22u36 108 Beker van België Wat een verrassingen in de zestiende finales van de Croky Cup. Club Brugge ging met 2-0 de boot in bij Deinze, Standard werd dan weer uitgeschakeld door Knokke (1-2). Gent ontsnapte en kroop door het allerkleinste gaatje bij Virton (2-4). KV Mechelen knikkerde op zijn beurt Antwerp uit de beker: 3-1.

Eindstanden

Hoogstraten VV (2e am.) - KV Oostende: 1-3

Dessel Sport (1e am.) - Moeskroen: 0-3

Deinze (1e am.) - Club Brugge: 2-0

Heist (1e am.) - Zulte Waregem: 1-2

Standard - Knokke FC (1e am.): 1-2

STVV - KFC Duffel (2e am.): 3-0

Eendracht Aalst - Charleroi: 0-2

Cercle Brugge - Beerschot-Wilrijk (1B): 1-2

KRC Genk - SK Lommel (1B): 4-0

Olympic Charleroi (2e am.) - Lokeren: 2-5

Virton (1e am.) - KAA Gent: 2-4

KV Mechelen (1B) - Antwerp: 1-3

Club schiet zich in de voet tegen Deinze

Wat een verrassing! Deinze heeft Club Brugge zowaar aan de deur gezet in de beker. Ivan Leko startte weliswaar niet met zijn basiself, maar de 2-0 van de amateurclub uit Oost-Vlaanderen was toch een dikke verrassing. Tarfi zorgde vanuit het niets voor 1-0, waarna Club een aangeslagen tweede helft speelde. Wesley, Danjuma en Vanaken konden het tij niet meer keren. Exit Club Brugge, Deinze beleeft een bekersprookje.

Ook bijltjesdag op Sclessin

Consternatie alom op Standard. Het ambitieuze Knokke klom in Sclessin op voorsprong tegen de mannen van Michel Preud’homme. Sá wiste de opener uit vanop de stip, maar diep in de tweede helft kroonde Aaron Dhondt zich tot de held van de avond. Standard kon geen vuist meer maken en moet roemloos het strijdtoneel in de beker verlaten.

Gent komt met zucht van opluchting vrij in Virton

Wat een houdini-truc in Virton-Gent. Met nog tien minuten op de klok wenkte de uitschakeling voor de Buffalo’s. Virton had de vroege openingsgoal van Awoniyi uitgewist via François en Joachim, maar in een dolle slotfase zetten Limbombe en opnieuw Awoniyi de situatie helemaal op zijn kop. Gent met 2-4 door. Vanderhaeghe en co komen met de schrik vrij.

Genk stoomt eenvoudig door in Limburgse derby

Winnen met veel doelpunten, daar maakt Racing Genk de laatste tijd een gewoonte van. Ook in het streekduel tegen Lommel. De Limburgers namen een vliegende start met vroege goals van Zhegrova en Wouters. Seck en Ingvartsen zorgden in de tweede helft voor de 4-0-cijfers. Lommel speelde de helft van de wedstrijd overigens met zijn tienen na rood voor Cerigioni.

Beerschot-Wilrijk pakt revanche op Cercle

Een heruitgave van de promotiefinale in de Proximus League vorig jaar. Cercle won toen van Beerschot-Wilrijk na een gecontesteerde penalty. De Antwerpenaren zonnen dus op revanche en kregen die ook. Noubissi zorgde in het hol van de leeuw voor de vroege opener. Cercle kwam wel nog langszij na een mooie goal van Gakpé, maar diep in het slot zorgde Hoffer voor de 1-2 die Beerschot naar de volgende ronde stuurde. Exit Cercle, wraak voor Beerschot-Wilrijk.

Lokeren is snel klaar met Olympic Charleroi

Doelpuntenfestival in Charleroi! Lokeren stond na 28 minuten 0-3 voor in het Neuvillestadion. Skulason, Filipovic en Cevallos zorgden voor de goals. Olympic Charleroi milderde via Some en Virgone. Skulason en Saroka stelden de kwalificatie voor de volgende ronde vrij makkelijk veilig.

Malinwa herleeft tegen Antwerp

Na Club en Standard ligt ook Antwerp uit de beker. The Great Old ging in Mechelen onderuit met 3-1. De degradant uit de Jupiler Pro League begon vurig aan de wedstrijd met een goal via De Witte. Mbokani herstelde het evenwicht met zijn eerste voor Antwerp op slag van rust. Na de pauze zorgden Engvall en Van Damme in het slot nog voor 3-1.

Hoogstraten is geen bedreiging voor KVO

Ook voor Oostende was het even schrikken. Hoogstraten kwam in eigen huis na een vroege openingsgoal van KVO langszij in de tweede helft. De kustploeg slaagde er in tegenstelling tot Club, Standard en Antwerp wel in om zich uit de penibele te voetballen. Faes en Milovic zorgden uiteindelijk voor een simpele 1-3-kwalificatie.

Charleroi in Mazzu-time

Charleroi had in Aalst niet veel overschot. Invaller Osimhen scoorde pas in de extra tijd de 0-1. De veer bij de thuisploeg was gebroken en Benavente verdubbelde in de slotseconden de score.

Essevee kent weinig moeite met Heist

Ook Zulte Waregem bekert verder. Het ging met 1-2 winnen bij Heist, uit de eerste amateurklasse. Nill De Pauw bracht de bezoekers op voorsprong, Hamdi Harbaoui verdubbelde die score vanop de stip. Dries Ventose (63.) kwam in de tweede helft nog met de aansluitingstreffer, maar verder geraakte Heist niet.

Moeskroen na rust voorbij Dessel Sport

Moeskroen ging met 0-2 winnen bij Dessel Sport, tevens eerste amateurklasse. Frantzdy Pierrot wist wel pas na de rust de score te openen, maar de beslissende treffer van Manuel Benson liet daarna niet al te lang meer op zich wachten.

STVV voorbij Duffel

STVV deed zijn job wel naar behoren. Het won met 3-0 van Duffel, uit de tweede amateurklasse. Alexandre De Bruyn opende de score, Roman Bezus maakte er niet veel later vanop de stip 2-0 van. Kort na de rust diende Duckens Nazon (47.) Duffel de genadesteek toe.

Gisteren verzekerden Eupen, Kortrijk en verrassing Mandel United, dat als ploeg uit de tweede amateurklasse Waasland-Beveren op eigen veld uitschakelde, zich al van een plaats in de volgende ronde.