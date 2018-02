Seck buffelt Genk naar vijfde bekerfinale uit geschiedenis: "Een topavond voor de club" Glenn Van Snick

06 februari 2018

22u38

Bron: Eigen berichtgeving 161 Beker van België De eerste finalist is bekend. Racing Genk heeft zich ten koste van KV Kortrijk geplaatst voor de eindstrijd van de Croky Cup. De Limburgers wisten dankzij een kopbaldoelpunt van Seck een 3-2-nederlaag van de heenwedstrijd uit. De blauwhemden nemen het in de finale op tegen Club Brugge of Standard, dat donderdag in Jan Breydel een 1-4-voorsprong verdedigt.

Neen, veel volk tekende er in de thuishaven van Racing Genk niet present. De Luminus Arena verwelkomde slechts 6.000 supporters, een habbekrats wetende dat de Limburgers de steun van de achterban goed konden gebruiken. De troepen van Philippe Clement moesten een 3-2-nederlaag uit de heenmatch zien weg te werken, geen sinecure tegen een Kortrijk in blakende vorm én vol vertrouwen.

Het stadion daverde dan wel niet, de intenties van de thuisploeg waren wél meteen duidelijk. Onder impuls van een gretige Pozuelo trokken de blauwhemden de wedstrijd van bij de aftrap naar zich toe. Meer dan een uiterst knappe poging om Samatta alleen voor doel te zetten leverde dat aanvankelijk niet op, maar op het kwartier veerde de aanwezige meute dan toch een eerste keer recht.

"Hét pijnpunt"

"In tegenstelling tot de voorbije weken, moeten we er wel staan op stilstaande fases. Dat was de voorbije matchen hét pijnpunt en daar schuilt ook vanavond misschien wel het gevaar", aldus KVK-coach De Boeck voor de partij. Alle waarschuwingen ten spijt, Kortrijk kwam inderdaad op achterstand op een stilstaande fase. Een poging van Pozuelo werd in eerste instantie nog afgeblokt, maar de daaropvolgende hoekschop werd door Ibrahima Seck staalhard in doel gebuffeld. 1-0. Genk beloond voor haar enthousiasme en virtueel in de finale.

Het eerste doelpunt van Ibrahima Seck voor @KRCGenkofficial is meteen heel belangrijk! :soccer::eyes: pic.twitter.com/RZhFFOujRQ — Play Sports (@playsports) 6 februari 2018

De thuisploeg liet het na de openingsgoal na om door te gaan op haar elan, waardoor 'de Kerels' zich gaandeweg in de wedstrijd knokten. Het gevolg: meer gebikkel en middenveldspel, maar ook een dot van een kans voor Perbet. De Fransman moest altijd voor de gelijkmaker tekenen, maar hij knalde een listig balletje van Ajagun roekeloos over. Ook Chevalier waagde zijn kans, terwijl Pozuelo aan de overzijde een vrijschop vanaf zo’n twintig meter op de dwarsligger knalde. De thuisploeg dook met het kleinste verschil de catacomben in. Verdiend, maar zeker niet meer dan dat.

Ongelofelijke missers

Kortrijk wilde koste wat het kost het slappe begin van de eerste helft vermijden en trok met hernieuwde moed uit de kleedkamers. Toch was het Seck die rond het uur zomaar de kans kreeg om zijn tweede van de avond tegen de netten te koppen. De ranke middenvelder had de hoek voor het uitkiezen, maar mikte pal op Kaminski. Even later maakte ook Samatta gretig gebruik van de ruimte die Kortrijk steeds meer weggaf, maar ook de Tanzaniaan vond het kader vanop twee meter voor doel niet. Een misser van formaat die Perbet twintig minuten voor affluiten aan de overkant fijntjes overdeed. Het nummer 43 hoefde het leer maar binnen te knikken, maar kreeg het toch nog voor mekaar om de bal over de kooi van Vukovic te koppen. En of het ongelofelijke missers regende.

Korter kwamen de bezoekers niet meer bij een tweede finale in de Croky Cup. Kortrijk slaagde er niet in om een slotoffensief op poten te zetten, terwijl Genk de bal monopoliseerde en de wedstrijd rustig uittikte. Makkelijk was het niet, een hoogstaande wedstrijd was het evenmin, maar Genk staat wel voor een vijfde keer in de finale van de Beker van België. In die finale op 17 maart ontmoet het Club Brugge of Standard. De Rouches trekken donderdag met een 1-4-voorsprong naar Jan Breydel.

Clement: "Topavond voor de club"

Philippe Clement nam nog maar eind vorig jaar over bij Racing Genk, maar mag zich met de Limburgers wel opmaken voor de Bekerfinale, op 17 maart tegen Club Brugge of Standard. "Ik heb natuurlijk een voorkeur voor Brugge, het zou fijn zijn om tegen vrienden te spelen", vertelde Clement. "Twintig jaar geleden heb ik als speler ook zo'n finale gehad, dat is een mooie herinnering. Dat was toen mijn laatste wedstrijd voor Genk, het zou mooi zijn om dat opnieuw te mogen beleven."

Voor de Limburgers was het toen een eerste finale in een reeks vier, die bovendien telkens gewonnen werden. "Het is zeker een topavond voor de club, hiervoor zijn we teruggekomen, om dit te kunnen beleven. Het was krap, op het einde was het nog pompen of verzuipen. Ik vind dat het over de twee wedstrijden heel dicht bij mekaar lag. Vandaag was de eerste helft voor ons, op het einde van de tweede helft krijgen we problemen omdat we te ver achteruitleunden. Dan komen er ook counters en die spelen we dan weer niet goed uit. Maar ik zie ook heel wat vooruitgang, er zijn meer automatismen en de opbouw van achteruit is er ingeslepen. Dit opent perspectieven voor de toekomst", besloot de Genkse coach.

De Boeck: "Ik denk dat de beste ploeg eruit ligt"

"Ik denk dat de beste ploeg eruit ligt", vertelde Glen De Boeck - zichtbaar aangeslagen - na de wedstrijd. "Als je de twee wedstrijden bekijkt, mag er maar één ploeg in de finale staan en dat zijn wij. We waren hier nochtans niet goed begonnen, we konden de bal niet lang genoeg in de ploeg houden en dan slikken we ook nog eens een doelpunt op een stilstaande fase. We weten dat Genk sterk is op die momenten, maar we komen gewoon gestalte te kort. Ik kan er geen centimeters aanbreien."

Pas gaandeweg de eerste helft kon Kortrijk tonen waarom er in de vorige dertien wedstrijden onder De Boeck negen keer gewonnen werd. "Vanaf minuut 25 begonnen we te voetballen, maar als je dan de kansen niet afmaakt, is het spijtig, ontgoochelend en zuur. Er waren genoeg kansen om een draw af te dwingen."

De Boeck loodste Veekaa in enkele maanden tijd van het degradatiemoeras naar de rand van de top zes. "Vanaf donderdag leggen we de focus op de wedstrijd tegen Antwerp. We spelen nog drie keer thuis, we willen dat POI-ticket halen, daar moeten we niet flauw over doen."