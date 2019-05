Schoofs: “Iedereen wil zijn leven geven voor deze groep” - Matthys: “Ze wilden allemaal slecht beeld over ons creëren” LPB/MH

01 mei 2019

16u55

Bron: Sporza 2

Rob Schoofs moest in de slotfase naar de kant met krampen, maar die bleken na de bekertriomf snel vergeten. “Ik denk dat we allemaal wel tien keer gestorven zijn op het veld”, glunderde de middenvelder voor de camera van Sporza. “We hebben er alles voor gedaan. Dit was een geweldige finale, met kansen langs beide kanten en een verdiende winnaar.”

Schoofs roemde het collectief dat de Mechelaars tegen AA Gent 90 minuten lang vormden. “Deze groep is ongelooflijk, dit is echt iets speciaals. We zijn misschien niet het best voetballende team, maar iedereen doet er echt alles voor. Iedereen wil zijn leven geven voor deze groep. De voorbije maanden zijn we zo hecht naar elkaar toegegroeid om samen iets te bereiken. Als je daar dan in slaagt, is dat het mooiste wat er is. Of die extra-sportieve ‘shit’ ons sterker heeft gemaakt? Ik denk het wel ja.”

Een visie die Igor De Camargo alleen maar kon beamen. “Dikke chapeau voor iedereen”, lachte de veteraan zijn tanden bloot. “Ondanks alles wat extra-sportief is gebeurd, zijn wij met geen enkele druk naar hier gekomen. In de kleedkamer waren we voor de aftrap allemaal aan het zingen. Wij vormen gewoon een fantastische groep.”

Matthys: “Een statement na alles wat we over ons hoofd gekregen hebben”

Ook bij Tim Matthys een gelukzalige glimlach na afloop. “Dit is fantastisch, hé. Ik denk dat vooraf niemand rekening hield met een scenario waarin wij de beker zouden winnen. Dat maakt het zo mooi. Ik denk ook niet dat we de beker gestolen hebben.”

Zelf verzuimde Matthys de wedstrijd vlak voor affluiten in een definitieve plooi te leggen. Oog in oog met Kaminski stuitte hij op de Gentse doelman. “Ik zag even de situatie van 2006 door mijn ogen flitsen, maar het mocht niet zijn. Het belangrijkste is uiteindelijk die beker, of ik nu scoor of niet. Maar het was wel fantastisch geweest, moest ik daar de 3-1 gemaakt hebben. Eigenlijk moest die bal gewoon binnen.”

“Ik weet niet wat er op ons zal afkomen, maar we zetten wel weer een statement - na alles wat we over ons hoofd gekregen hebben dit seizoen. Iedereen wou ook een slecht beeld over ons creëren. Ik hoop dat alles duidelijk wordt. Als er fouten gemaakt zijn, moet er gestraft worden. Maar dan moet het wel bewezen worden.”

Of Matthys Malinwa ook volgend seizoen trouw blijft? “Mijn contract loopt af en ik ben in gesprek met de club. Er liggen enkele scenario’s op tafel. Nu eerst feesten!”