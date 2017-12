Rouches vlot naar halve finales na arbitrale misser in Oostende Standard (met wat hulp) met 2-3 voorbij Oostende Tomas Taecke

22u53 0 BELGA Beker van België Niet KV Oostende, wél Standard mag naar de halve finales van de beker. Mede doordat hen een penalty onthouden werd, is het seizoen voor de kustjongens nu al klaar. Chapeau voor Sa Pinto en co: zij strijden na Nieuwjaar mee op twee fronten.

Twee weken na het exploot in het Astridpark stond Standard alweer voor een nieuwe loodzware bekeropdracht. Opnieuw zonder de geschorste coach Sa Pinto, een souvenir van zijn onemanshow tijdens de achtste finale in Anderlecht. De troepen van de Portugees stonden lijnrecht tegenover een hongerig KV Oostende, voor wie de beker dit seizoen niet alleen de kortste maar ook de enige weg naar Europa is. Dat Standard ook al zeven duels niet meer kon winnen van de kustploeg, maakte van de thuisploeg de torenhoge favoriet. Van de sneeuw was er in Oostende gek genoeg niets meer te zien. Zeker niet op het grasgroene speelveld, dat door middel van een groot zeil in gereedheid was gebracht voor de interessante kraker in de kwartfinales van de Croky Cup.

Photo News Toen zag het er nog goed uit voor KV Oostende: Richairo Zivkovic opent.

De Rouches begonnen voor het eerst dit seizoen in een 4-4-2-systeem. Voorin zorgden Sá en Emond - zijn eerste basisplaats was eveneens een primeur - in het openingskwartier voor felle dreiging, maar gelegenheidskeeper Vanhamel was bij de les. Tussenin passeerde Zivkovic de andere bekerdoelman Gillet, maar nu was het Fai die op de lijn redding bracht. De spanning was vanaf te eerste minuut voelbaar tot in de aanpalende Versluys Dôme, daar waar zusterclub BC Oostende op hetzelfde moment een Champions League-match afwerkte. Voorbij het kwartier nam KVO geleidelijk aan over en dat resulteerde in een eerste goal. De steekbal van Siani was op maat, Zivkovic werkte anders dan de voorbije weken beheerst af. 1-0 voor Oostende, Standard op weg naar een nieuwe nederlaag tegen het zwarte beest.

Photo News Mike Vanhamel plukt de bal uit de lucht.

Net voorbij het halfuur kon de match al gespeeld zijn, maar assistent Visser besliste daar anders over. Onder de ogen van de verkleumde vijfde man op de doellijn onderschepte Pocognoli de voorzet van Capon met de hand, maar Visser en dus ook scheidsrechter Smet bewogen niet. Het boegeroep was nog niet verstomd toen Sá de bal aan de overzijde kurkdroog binnen kopte buiten het bereik van Vanhamel. Een gevleide ruststand voor de Luikenaars, KVO droop gefrustreerd af.

BELGA KVO-voorzitter Marc Coucke is een aandachtig supporter in de Versluys Arena.

Pas afgetrapt volgde een nieuwe opdoffer voor de benadeelde thuisploeg. Marin ging zijn kans vanop 20 meter en kende net als in Beveren succes. De middenvelder nam de bal vol op de slof en zag hoe zijn schot ver buiten het bereik van Vanhamel afzwaaien richting de verste bovenhoek. Een dreun voor Oostende, die de handsbal van Pocognoli opnieuw voorbij zag flitsen. Tegenprikken zat er voor KVO lange tijd niet in. Een beresterke Luyindama liep alle gaten dicht, Musona zat diep in zijn broekzak en zelfs de pijlsnelle Zivkovic haalde hij makkelijk in. Standard ging verstandig en volwassen om met de voorsprong - het is dit seizoen al anders geweest.

Photo News Zivkovic heeft Mpoku in de rug.

Dat Oostende als twaalfde in het klassement in de beker zijn laatste troefkaart uitspeelde, was helemaal niet te zien. Canesin en Gano werden in de strijd geworpen, maar van een slotoffensief was er geen sprake. Acht minuten voor tijd nam Emond - na slap verdedigen bij een zichtbaar vermoeid Oostende - alle twijfels weg. Gano scoorde in de extra tijd nog tegen, maar meer dan een opsteker voor de vaak gepasseerde spits was de aansluitingstreffer niet.

Photo News Orlando Sa weer doeltreffend.

Standard mag naar de halve finales van de beker en strijdt zo na Nieuwjaar nog op twee fronten volop mee. Voor Oostende lijkt het seizoen nu al voorbij. Tenzij de kustploeg een ongeziene remonte inzet, wacht hen na de jaarwisseling vijf lange maanden.

