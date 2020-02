Regenboogstadion quasi uitverkocht voor bekerclash tussen Essevee en Club OPI

05 februari 2020

15u34 1 Beker van België Zulte Waregem belooft vuurwerk tegen Club Brugge. Essevee ontvangt de competitieleider vanavond in een quasi uitverkocht Regenboogstadion.

Enkel supporters met een abonnement kunnen maximaal vier tickets per persoon aankopen voor de halve finale van de beker. En de verkoop loopt nog steeds vlotjes. Aan de Gaverbeek spreekt men momenteel zelfs van een overrompeling in de fanshop. Op dit moment zijn reeds 11.000 tickets aan de man gebracht, waaronder de volledige sfeertribune. De volledige capaciteit van het Regenboogstadion bedraagt 12.500 plaatsen.

In Waregem wordt deze halve finale omschreven als ‘de wedstrijd van het jaar’. De spelers en de club riepen de voorbije weken de achterban op om met zoveel mogelijk mankracht af te zakken naar het stadion, en daar wordt dus duidelijk gehoor aan gegeven. De thuisfans plannen een heuse tifo en Essevee nodigde enkele clubiconen uit. Onder meer Stijn Meert, Pieter Merlier, Nathan D’Haemers, Stefan Leleu en Tjörven De Brul zullen present tekenen.

Voor deze wedstrijd gaf Zulte Waregem opvallend genoeg geen selectie vrij, dat is nog maar de eerste keer dit seizoen. Maar de grote heisa rond Jelle Vossen heeft daar niets mee te maken. Storm in een glas water, zo vertelt men in Waregem. Verder zullen ook Henrik Bjordal (enkel) en Ewoud Pletinckx (hamstrings) er niet bij zijn. Voor de rest kan Francky Dury op een fitte spelerskern beschikken.