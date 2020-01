Refaelov na pijnlijke penaltymisser Lamkel Zé: “Laat ons stoppen met over Didier te praten” JBE/TLB

23 januari 2020

23u04 0 Beker van België Antwerp is in de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup blijven steken op een 1-1-gelijkspel tegen KV Kortrijk. De ‘Great Old’ domineerde van start tot einde, maar kreeg na een gemiste strafschop van Didier Lamkel Zé het deksel op de neus. Dieumerci Mbokani zorgde na tussenkomst van de VAR nog voor de gelijkmaker, maar toch was de hoofdrol alweer voor ‘enfant terrible' Lamkel Zé.

“Laat ons op andere zaken focussen en stoppen met over Didier te praten”, zei Refaelov na de match. “We zullen dit binnenskamers oplossen. Didier wilde trappen, scoren en zo de ploeg helpen. Maar dat is niet gelukt. Laat ons nu maar stoppen met over hem te praten. We hebben genoeg goede spelers in onze kern die een match kunnen beslissen. ”

“Natuurlijk zijn we niet blij met die 1-1", aldus Refaelov. “Ik denk ook dat we genoeg kansen gekregen hebben om deze match te beslissen, maar in het voetbal gaat het soms niet zoals gepland. Ik denk dat we de positieve zaken mee moeten nemen en in Kortrijk gaan we opnieuw een finale spelen. Het is nog niet voorbij.”