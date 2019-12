REACTIES. Benson: “Naar binnen komen en trappen, daar train ik op” - De Laet: “Nu doorgaan tot het einde” GVS/ABD

18 december 2019

23u16

Bron: Q2 0

Manuel Benson (22) legde Sclessin het zwijgen op. Schitterende 1-2 tegen Standard. De winning goal was een feit, de halve finale voor Antwerp was dat ook. “Naar binnen komen en trappen, daar train ik op”, grijnsde de flankaanvaller achteraf.

De Laet: “De beker is belangrijk. We willen doorgaan tot het einde”

Ritchie De Laet (31) speelde een belangrijke rol in zege van Antwerp op Sclessin. De verdediger kopte de 1-1 tegen de netten. “De beker is belangrijk voor ons. We willen doorgaan tot het einde”, vertelt hij.