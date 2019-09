Racing Genk sukkelt één uur lang, maar trekt wel aan langste eind tegen Ronse NVK

24 september 2019

22u34 0 Croky Cup Racing Genk gaat door. Zelfs al was het een uur lang niet helemaal duidelijk welke van de twee ploegen nu juist in de amateurreeksen voetbalt.

Ronse. Niemandsland tussen Vlaanderen en Wallonië. Treinen die er aankomen, kunnen niet verder. Ronse is een eindstation. Racing Genk mag van geluk spreken dat het daar niet over kan meespreken. Welgeteld acht seconden was de landskampioen op niveau. Aftrap, lange bal op Onuachu, en Odey die de wenkende kans over trapte. Genk had het zichzelf dus gemakkelijk kunnen maken. Maar daar doen de Limburgers dit seizoen voorlopig niet aan mee.

In wat volgde, toonde de ploeg van Felice Mazzu zich als een elftal zonder vertrouwen. De acht wissels tegenover de basisploeg van afgelopen weekend kunnen maar een klein deel van de verklaring zijn. De marktwaarde van de elf die op het veld stonden, bedraagt gemakkelijk enkele tientallen miljoenen.

Maar op vorm valt geen prijs te plakken. Dewaest blijft sukkelen in de opbouw. Odey, Onuachu, Nygren – aanvallers die stuk voor stuk miljoenen gekost hebben, hebben bij momenten moeite met een balcontrole in één tijd. Bryan Heynen was in play-off 1 één van de uitblinkers van de kampioenenploeg. Nu vindt hij amper oplossingen. Dat is véél in één keer.

Maar wat vooral opviel: Genk dúrft niet meer. KSK Ronse speelt drie klassen lager. En toch zette KRC zelden of nooit druk op de verdediging wanneer die in balbezit was. Eén keer deed Heynen het toch. Met als resultaat een gemaakte goal die Odey opnieuw demonteerde.

De lichaamstaal van Felice Mazzu bij het binnenlopen van de kleedkamer sprak boekdelen. Tussen geïrriteerd en gefrustreerd.

Ronse presenteerde zich intussen als een leuke ploeg. Kleine, snelle voetballers voorin. Proberen voetballen tegen een club die Champions League speelt – faut le faire. Met als resultaat evenveel open kansen als de heren profs. Pieters vergat richting doel te deviëren. Lekehal trapte en kopte net naast. Appiah probeerde het van ver.

Plots leek een stunt helemaal niet meer zo gek. Tot Odey na een rebound de 0-1 mocht binnenleggen. Heynen trapte enkele minuten later een licht toegekende strafschop binnen. Toen de veer bij de thuisploeg helemaal gebroken was, kopte Onuachu nog de 0-3 binnen. Overdreven cijfers.

Statistisch gezien deed Racing Genk wat er van hen verwacht werd. Maar dat mag niets veranderen aan bovenstaand verhaal. Dat Genk een uur lang geen oplossingen vond tegen een ploeg uit de tweede amateurklasse, mag niet normaal zijn.

• RONSE: Knipping • Foucart, Makonga, Mazouz, Thissen • Kyeremeh, Dauchy, Pieters, Lekehal (72’ Griffiths) • Appiah (63’ Lambo), Cardon (80’ Debaisieux)

• GENK: Vandevoordt • Maehle, Cuesta (80’ Piotrowski), Dewaest, De Norre • Nygren (59’ Ito), Wouters, Heynen, Ndongala (72’ Paintsil) • Onuachu, Odey

• Doelpunten: 57’ Odey (0-1), 71’ Heynen (0-2), 83’ Onuachu (0-3)

• Geel: Thissen

• Scheidsrechter: Boterberg

• Toeschouwers: 2.500