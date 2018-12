Racing Genk mag niet té zegezeker zijn tegen Union: opgelet voor man van 15 goals én man van 3,2 miljoen KDC

19 december 2018

08u15 0 Beker van België Racing Genk start straks als uitgesproken favoriet aan het bekerduel tegen 1B-club Union, maar té zegezeker mogen de Limburgers nu ook weer niet zijn. Union heeft namelijk een man van vijftien goals (Youssouf Niakaté) en één van 3,2 miljoen euro (Percy Tau) in zijn rangen.

De Fransman Youssouf Niakaté (die afgelopen zondag 26 werd) maakte in de vorige bekerronde al naam door drie keer te scoren op Anderlecht. In 1B zit de ex-speler van clubs Boulogne en Créteil aan twaalf treffers, wat zijn seizoenstotaal dus op vijftien brengt.

“Niakaté is ongelooflijk snel en scoort makkelijk”, zegt de momenteel werkloze trainer en 1B-kenner Karel Fraeye. “Los van zijn snelheid loopt Niakaté ook nog eens bijzonder slim. Hij heeft het ideale profiel voor een counterspits. Technisch is het bij hem misschien niet altijd loepzuiver, maar hij is een aanvaller die voor heel wat ploegen een interessant profiel heeft.”

Tegelijk is het zo dat Niakaté na een bijzonder productieve periode al een hele poos droog staat. Zijn laatste doelpunt dateert intussen van eind oktober, thuis tegen Tubeke. “Dat wil niks zeggen”, relativeert Fraeye. “Bij een spits als Niakaté kan het snel keren. Eén keer scoren en hij is wellicht weer vertrokken voor een reeks. Bovendien zie ik tegen Genk voor hem mogelijkheden, want meer dan waarschijnlijk gaat er ruimte voor de tegenaanval zijn.”

Karel Fraeye loopt hoog op met Niakaté, maar nog hoger met diens ploegmaat Percy Tau (24). Deze Zuid-Afrikaanse international is het creatieve brein van Union. “Tau is veel te goed voor 1B”, stelt Fraeye onomwonden. “Hij is zonder twijfel de beste speler van de reeks. Niet voor niets betaalde Unions Engelse zusterclub Brighton afgelopen zomer dik drie miljoen voor hem. Het is enkel omdat Tau niet meteen een Britse werkvergunning kreeg dat hij bij Union terecht kwam. Daar etaleert hij wekelijks zijn klasse.”

“Tau is vinnig, explosief, technisch uitstekend en heeft een prima overzicht. Dat zijn heel veel kwaliteiten voor een aanvallende middenvelder. Nu al kan Tau mee in elke ploeg in 1A, maar zijn limieten liggen nog een pak hoger. Tau kan iemand als Niakaté perfect lanceren. Genk kan dus maar beter op zijn hoede zijn”, waarschuwt Fraeye. “Zeker als Genk per ongeluk achter moest komen, gaat het een erg lastige avond tegemoet. Ik kan het niet genoeg herhalen: in de omschakeling is Union levensgevaarlijk.”