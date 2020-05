Pro League wil bekerfinale op 1 of 2 augustus: “Liever sportief dan administratief beslissen” Redactie

15 mei 2020

20u24

Bron: Belga 2 Pro League De Pro League heeft op de Algemene Vergadering ook beslist om de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp, die door de coronacrisis niet kon plaatsvinden, te laten plaatsvinden op 1 of 2 augustus indien dat mogelijk is. Tot 31 juli kan er in ons land sowieso niet gevoetbald worden.



De bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion stond geprogrammeerd voor 22 maart, maar kon door de coronacrisis niet doorgaan. De meeste clubs waren het er wel over eens dat de bekerfinale, indien de veiligheidsmaatregelen dat toelaten, nog wel georganiseerd moest worden. Dat is trouwens vooral belangrijk voor Antwerp, want de bekerwinnaar steekt een ticket voor de Europa League-groepsfase op zak.

We willen maximale flexibiliteit aan de dag leggen om die ene wedstrijd nog te spelen Peter Croonen

Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om sportcompetities tot en met 31 juli te verbieden en de vraag van UEFA om de verdeling van Europese tickets voor 3 augustus rond te hebben, kan de bekerfinale enkel op 1 of 2 augustus. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League hebben alvast een brief opgestuurd naar Brussels burgemeester Philippe Close (PS) om zich te informeren.

Financiële compensatie

Indien het om welke reden dan ook onmogelijk is om de bekerfinale te organiseren, aanvaarden alle clubs dat de Europese tickets verdeeld worden conform het klassement na 29 speeldagen. Zonder bekerfinale plaatst Charleroi zich dus rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. Mocht dat het geval zijn, is er wel een financiële compensatie voorzien voor Antwerp.

“We willen maximale flexibiliteit aan de dag leggen om die ene wedstrijd nog te spelen, omdat we een sportieve beslissing verkiezen boven een administratieve”, aldus Pro League-voorzitter Peter Croonen.

Het management van de Pro League zal belast worden om het bondsreglement aan te passen met betrekking tot de speelgerechtigd van de spelers op de datum van deze wedstrijd én niet op de oorspronkelijk voorziene datum.

