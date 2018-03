Philippe Clement haalt uit: "Standard bleef maar tijd winnen, het leek of er telkens iemand dood neerviel" Redactie

18 maart 2018

00u20

Bron: Belga 0 Beker van België Racing Genk-coach Philippe Clement toonde uiterst ontgoocheld. Clement nam zowel Standard als scheidsrechter Jonathan Lardot op de korrel. "Standard deed in het slot niets dan tijd winnen en de scheidsrechter telde de verloren tijd niet bij."

"We waren qua spel de betere", opende Clement. "Wij wilden het meeste voetballen. Spijtig genoeg valt dat doelpunt dan aan de overkant. Wat mij ook vooral frustreert, is hoe vaak het spel stillag. Er werd veel te weinig tijd bijgeteld. Zo kregen we de kans niet gelijk te maken."

"Standard voetbalde helemaal niet meer mee", vervolgde Clement. "Het wilde enkel ons spel afblokken. Ze bleven maar tijd winnen. Het leek of er telkens iemand dood neerviel. De actie van Luyindama was overigens absoluut rood, werd mij toegefluisterd. Dat is heel spijtig, zeker omdat er een videoref aanwezig was."

Tot slot wilde Clement ook zijn eigen team nog bewieroken. "Ik wil me focussen op mijn team. Ik ben tevreden over de prestatie. Enkel het eerste halfuur hadden we het lastig, nadien waren wij de bovenliggende partij. We moeten nu zo snel mogelijk proberen deze bladzijde om te draaien. Er wachten ons in Play-off I nog tien finales."