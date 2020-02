Opluchting in Brugs kamp was groot na zege tegen Essevee: “We kunnen iets speciaals doen, vriend” Redactie

06 februari 2020

Club Brugge knokte zich gisteravond voorbij Zulte Waregem naar de finale van de Croky Cup. De opluchting in het blauw-zwarte kamp was groot, want onder de markt had Club het zeker niet tegen Essevee. Trainer Philippe Clement feliciteerde zijn ploeg in de kleedkamer en gaf aan dat zijn spelers “niet mochten vergeten om te genieten”. Matchwinnaar Charles De Ketelaere voerde dan weer de overwinningsgezangen aan en Clinton Mata droomde al van meer. Herbeleef de Brugse vreugde in bovenstaande video.