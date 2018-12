Oostende op karakter naar halve finales: goal Zivkovic volstaat om Eupen te vloeren Tomas Taecke

19 december 2018

22u05

Bron: Eigen berichtgeving 1 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 1 KVO KVO KV Oostende Beker van België Eerste succesje voor het nieuwe KVO. De kustploeg scoorde één keer meer dan Eupen en mag net als twee jaar geleden naar de halve finales.

Voor KV Oostende was het met zin voor overdrijving dé match van ’t jaar, voor Eupen allesbehalve. Makalele voerde zeven wissels door en het gezellige stadionnetje am Kehrweg was verre van ‘ausverkauft’. Verheyen stuurde wél zijn beste elf de wei in, al moest Vandendriessche licht geblesseerd afhaken. De 500 meegereisde KVO-fans, die gebruik maakten van de gratis bussen en tickets, zagen hoe hun team in de eerste helft de bovenhand nam. Al gebeurde dat pas na een rommelige eerste twintig minuten - ’t was echt een boeltje - waarin Eupen via de doorgebroken Essende de beste kans kreeg. Dutoit reageerde alert, net als zijn collega Niasse bij de enige goeie kans voor Oostende. Coopman haalde na goed samenspel met Boonen hard uit, maar de boomlange doublure van Van Crombrugge zorgde ervoor dat het halverwege nog 0-0 stond.

Het eerste kwartier na de rust was even chaotisch als het wedstrijdbegin. Een festival van slechte passes en misverstanden, het was eigenlijk niet om aan te zien. Eén keer kon Oostende dreigen op stilstaande fase. Faes had de 0-1 altijd moeten binnenkoppen, maar mikte in de armen van de vallende Niasse. Daar waar Oostende voor de rust de bovenhand haalde, nam Eupen de match voorbij het uur met mondjesmaat in handen. En toch was het KVO dat in de 73ste minuut plots de match openbrak. Vijf seconden na een hoekschop voor Eupen mocht Canesin plots alleen op Niasse afgaan. De Braziliaan behield het overzicht en bediende Zivkovic, die hard en via de paal binnenschoot. Een blunder van jewelste van Eupen, maar wat een ontlading bij KVO. Domper was de even snelle rode kaart voor Milovic, die met twee keer geel kon gaan douchen.

Eupen voerde de druk op, KVO plooide niet. ’t Was vrouwen en kinderen eerste in de bezoekende rechthoek. De ene na de andere voorzet werd voor de doelmond van Dutoit weggehaald, veelal door de beresterke Faes en Lombaerts. KVO vocht als een bende leeuwen en mag net als twee jaar geleden naar de halve finales. Zo krijgt het grijze seizoen van de kustploeg alsnog wat kleur.

