Oostende dankt heropgeviste Gano en stuurt onmondig STVV wandelen, Charleroi boekt zuinige zege bij Moeskroen Glenn Van Snick

22u08 0 Photo News Beker van België De eerste twee kwartfinalisten in de Beker van België zijn bekend. Oostende zette thuis een onmondig Sint-Truiden met 2-0-cijfers weg. Charleroi boekte bij Moeskroen een zuinige maar verdiende overwinning: 0-1.

Van een droomstart gesproken in de Versluys Arena. Amper één minuut rolde de bal, of Zino Gano deed de netten al trillen. Jawel, de miljoenentransfer van Oostende die de laatste matchen telke male over het hoofd werd gezien. Bjelica zwiepte een voorzet perfect voor doel, de 24-jarige Belg werkte beheerst af.

Maar zoals dat dan gaat met een tweespitsensysteem, wil die andere aanvaller niet onderdoen voor zijn collega. Tien minuten later ontsnapte Richairo Zivkovic aan het oog van de Truiense verdediging en rondde een counter volgens het boekje af. 2-0 na amper twaalf minuten voetbal. Sint-Truiden was tot dan nergens. In de spionkop kirde Marc Coucke van plezier.

Gaandeweg de eerste helft herstelden de bezoekers dan wel het balbezit, het was te slordig om Vanhamel écht te bedreigen. Eén keer lukte dat wel, toen Bezus alleen voor de doelman verscheen. De Oekraïner vond evenwel de voet van de ex-Lierenaar. Aan de overzijde zaaide het duo Gano-Zivkovic tussendoor meer dan eens paniek, maar de dubbele voorsprong stond aan de rust op het scorebord.

Dus kon de thuisploeg in de tweede helft rustig achteroverleunen en rekenen op de counter. Dat deed het misschien iets teveel, want de bezoekers versierden nu wel enkele kansen. Eerst trapte Boli staalhard richting goal, nadien deed hij dat kunstje nog eens over met een stevige kopslag. Vanhamel had telkens een prima redding in huis en behoedde de roodhemden van een netelig slotkwartier. Toch was het allemaal dat tikkeltje te weinig wat de bezoekers op de mat brachten. Oostende al bij al makkelijk naar de kwartfinales, vooral dankzij een sterke eerste helft én een dodelijk duo.

Ook Charleroi bij laatste acht

De eerste tien minuten kon Moeskroen nog de schijn hoog houden, maar nadien was het al Charleroi wat de klok sloeg. Het mag dan ook een wonder heten dat de bezoekers aan de rust zonder goal de kleedkamer introkken. Tweemaal Dessoleil en één keer Ilaimaharitra hadden de kans op de openingstreffer, maar Butez stond attent te keepen.

Na de koffiepauze kregen de Carolo's dan toch waar het recht op had. Eerst had de Franse doelman nog een kattensprong in huis, maar even later hing de bal toch tegen de touwen. Fall schoof een lage voorzet van Nurio in doel. Hoewel Moeskroen op het einde met tien viel na het uitvallen van Butez nadat Rednic zijn drie wissels al had opgebruikt, was het toch de thuisploeg die nog een slotoffensief in elkaar knutselde. Een knal van Aidara zoefde evenwel maar net naast. Charleroi schaart zich zo bij de laatste acht, voor Moeskroen is het einde verhaal.

