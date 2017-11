Ook in 1993 moest een amateurref opdraven tijdens match van Racing Genk DPB

16u19 0 GOYVAERTS/GMAX AGENCY Scheidsrechter Laforge en zijn nieuwe assistent Luc Bosmans. Beker van België Luc Bosmans vergaarde gisteren eeuwige roem in de bekerwedstrijd KV Mechelen - Racing Genk. Als supporter werd hij opgetrommeld om in te springen voor de geblesseerde scheidsrechters. De laatste keer dat dat gebeurde op het hoogste niveau, was in 1993 bij de match Club Brugge - Racing Genk.

Op 5 december 1993 kon scheidsrechter Guido Adriaensen na de rust niet meer verder. Aangezien er toen nog geen vierde scheidsrechter was, promoveerde eerste grensrechter Prosper Van Broeck tot scheidsrechter. Daardoor had het scheidsrechterlijke trio nood aan versterking. "Ik werd eerste grensrechter, maar daar moest natuurlijk nog iemand bijkomen", vertelt Eli Naulaerts, grensrechter van dienst op die bewuste zondagmiddag. In het Jan Breydelstadion werd een zoektocht gestart naar een nieuwe grensrechter. Niet veel later werd toeschouwer-scheidsrechter Dany Vanhollebeke uit het publiek opgevist om de lijn te doen.