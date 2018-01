Onze Chef Voetbal ziet hoe Leko woord hield: "Deze ploeg wordt alsmaar beter. Op weg naar een historische dubbel, lijkt het wel" Stephan Keygnaert

22u50 1 Photo News Beker van België Waar waren we gebleven? Club Brugge neemt de draad gewoon weer op. Uppercut na uppercut. De Floyd Mayweather van het Belgische voetbal. Met een showvertoning naar de halve finale van de beker tegen Standard.

Club Brugge kan terugblikken op een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Dit jaar in een nieuw kleedje - één massaal fanfeest in het Jan Breydel-stadion. Dresscode: casual. Op het programma: bier en hamburgers buiten het stadion, gevolgd door een demonstratiewedstrijd tegen Sporting Charleroi op het hoofdveld. De politie sprak achteraf van 17.000 belangstellenden. Uitgerekend voor deze nieuwjaarsreceptie had de club de nieuwe grasmat op tijd klaar - een biljart, leek het wel. Ivan Leko had op het middenveld Clasie verkozen boven Nakamba.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN