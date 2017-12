Onze Chef Voetbal over pijnlijke exit Buffalo's: "Vanderhaeghe vloog iets té dicht bij de zon. De rekening is peperduur" Uitstekend Kortrijk maakt Gent in kwartfinale Croky Cup helemaal af



Stephan Keygnaert

23u11 0 BELGA Beker van België Glen De Boek zette zijn ouwe maat Yves Vanderhaeghe te kijken. Die laatste husselde zijn basisploeg té veel door elkaar - zich verbrand aan het enorme succes van de voorbije weken. Kan gebeuren. De Boeck maakt zich steeds populairder in Kortrijk.

Photo News

Het is niet omdat je een veld sneeuwvrij maakt, dat kan gevoetbald worden. Het Guldensporenstadion was gisteravond als de kasseien van de Paddenstraat - glad, bovendien. Gedokker. Dit gezegd zijnde, Yves Vanderhaeghe is dezer weken 'red hot'. Als een pianist die een nieuwe piano kreeg en die meteen perfect kon stemmen. AA Gent was onder Vanhaezebrouck driekwart ratio - ingestudeerde trainingsvormen - en een kwartje met het hart. Vanderhaeghe draaide die verhouding om. Net waar de spelersgroep op dát moment naar snakte - naar vrijheid en blijheid.

