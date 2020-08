ONS RAPPORT. Twee (onverwachte) buizen bij Club Brugge, Lamkel Zé uitblinker bij Antwerp Kristof De Cnodder

01 augustus 2020

22u52 0 Beker van België Niet Club Brugge, wel Antwerp trekt met de Beker van België huiswaarts. Niet Club Brugge, wel Antwerp trekt met de Beker van België huiswaarts. In een leeg Koning Boudewijnstadion nekte Lior Refaelov zijn ex-club . Twee spelers van blauw-zwart krijgen in ons spelersrapport een buis, bij de Great Old is Lamkel Zé de absolute uitblinker.

CLUB BRUGGE

Simon Mignolet: 7

Beste Bruggeling en dat is veelzeggend. Was attent bij vroege pogingen van Mbokani, Hongla, Jukleröd en Refaelov. Had geen schijn van kans bij de Antwerpse winning-goal. Minder werk na de rust. Aan hem heeft het alleszins niet gelegen.

Eduard Sobol: 5

Kende regelmatig last met de infiltraties van Buta en Lamkel Zé. Bracht in aanvallend opzicht weinig of niets bij. Logisch dat Philippe Clement hem vroegtijdig naar de kant haalde.

Simon Deli: 5

Toonde zich regelmatig slordig in de opbouw, ook omdat er voor hem vaak geen aanspeelpunt was. De wisselwerking met Sobol was evenmin altijd optimaal. Heeft al betere wedstrijden gespeeld.

Brandon Mechele: 6

Had het bij momenten niet onder de markt met een sterke Mbokani, maar hield zich al bij al vrij goed recht op defensief vlak. Slaagde er wel niet in om veel tempo te brengen in de opbouw van achteruit.

Clinton Mata: 5

Hield zich in verdedigend opzicht degelijk staande, maar ook niet meer dan dat. Liet zijn aanvallende rushes heel de wedstrijd achterwege. Gaf zo weinig echte meerwaarde.

Krépin Diatta: 5

Kon voor de pauze amper dreigen. Begon wat bedrijviger aan de tweede periode, maar kon die lijn niet doortrekken tot op het einde. Kreeg in de slotfase wel nog een grote kopkans aan de eerste paal, maar mikte die over.

Eder Balanta: 3

Liep vaak te zwemmen op het middenveld, waar hij weinig vat kreeg op Refaelov en Lamkel Zé. Liet zich bij de Antwerpse 1-0 iets te makkelijk passeren door Jukleröd. Kreeg geel voor een elleboogje op Mbokani.

Ruud Vormer: 5

Ongelukkige match. Liep een paar keer buitenspel. Balverlies (hoog op het veld) leidde de 1-0 in, al stonden er in principe achter hem nog mensen genoeg om het op te lossen. Slaagde er in de tweede helft niet in om het tij te keren.

Hans Vanaken: 4

Kon zijn stempel onvoldoende drukken. Geraakte verstrikt in het web dat Haroun, Hongla en Lamkel Zé op de middenstrook hadden gespannen. Liep als gevolg daarvan al snel gefrustreerd rond.

Charles De Ketelaere: 5

Liet zich bij momenten uitzakken om toch eens een bal te kunnen raken. Kwam er in de zone van de waarheid weinig aan te pas. Moest na de vervanging van Sobol uitwijken naar de linkerflank, maar kon zich daar ook niet echt doorzetten.

David Okereke: 5

Werd vroeg vervangen na een onzichtbare match. Mag als excuus(je) inroepen dat hij niet goed werd bediend. Had eigenlijk geen enkele connectie met spitsbroeder De Ketelaere. Logische wissel.

INVALLERS



Youssouph Badji : 6

Viel kort na de rust in en bracht een beetje meer schwung. Was de eerste Bruggeling die Antwerps doelman Matijas echt aan het werk zette. Pakte nadien ook nog uit met een aardig schot.

Siebe Schrijvers: 6

Invalbeurt in moeilijke omstandigheden. Mocht twintig minuten voor tijd de bleke Sobol komen vervangen. Kwam vijf minuten voor tijd nog dichtbij de gelijkmaker, met een schot voorlangs.

Mats Rits: -

Kwam in de slotfase Balanta aflossen. Liep al snel tegen een gele kaart aan, nadat hij zijn studs op het bovenbeen van zijn voormalige ploegmaat Haroun plantte.

ANTWERP

Davor Matijaš: 6

Was voor aanvang een vraagteken omwille van zijn gebrek aan ervaring, maar kreeg de kans om rustig in de match te komen. Moest pas voorbij het uur een eerste echte save uit zijn handschoenen schudden. Deed zijn job en kreeg nog geel voor tijdrekken.

Ritchie De Laet: 7

Was met zijn coaching en ervaring het cement in de Antwerpse defensie. Zorgde – zonder zelf in de kijker te lopen - dat iedereen er het kopje bij hield. Bedwong samen met Jukleröd het gevaar Diatta.

Junior Pius: 6

Speelde in een zetel. Gaf dekking waar nodig. Werd raar of zelden in verlegenheid gebracht door de Brugse aanvallers. Mooie rentree na maandenlang blessureleed. Kreeg geel voor een te stevige ingreep op Okereke.

Abdoulaye Seck: 7

Air force Seck. Onverzettelijk in de (lucht)duels. Koos aan de bal meestal voor de simpele oplossing, maar puur defensief was hij eens te meer beresterk. Een no-nonsense verdediger zoals ze die op de Bosuil graag zien.

Aurélio Buta: 7

Liet nog maar eens zien dat hij een goede speler is, die de nodige diepgang kan brengen. Het spelsysteem van Ivan Leko – met één man die de hele flank bestrijkt – lijkt op zijn lijf geschreven.

Simen Juklerød: 7

Goede infiltratie en prima overzicht bij de 1-0. Bleef voor het overige meestal baas over zijn rechtstreekse tegenstander Diatta. Gedijt – net als Buta aan de overkant – perfect in de 3-5-2 veldbezetting van Ivan Leko.

Martin Hongla: 6

Leverde een sobere prestatie af. Viel niet uit de toon, hoewel hij vorig seizoen weinig speelde. Knalde in de beginfase een schietkans (via Mignolet) over. Riep landgenoot Lamkel Zé tot de orde als dat al eens nodig was.

Faris Haroun: 7

Speelde zoals hij altijd doet: met een groot hart. Zat er alweer vaak tussen met één of ander lichaamsdeel. Toonde zich de verpersoonlijking van Antwerps spel.

Didier Lamkel Zé: 8



Toonde zich bijzonder gretig en bleek een enorm belangrijke pion in de omschakeling. Was betrokken bij zowat al het Antwerpse gevaar in de eerste helft. Deemsterde na de pauze wel wat weg. Kreeg op het einde een soort applausvervanging.

Lior Refaelov: 7

Groeide uit tot matchwinnaar. Gaf steun aan het middenveld wanneer nodig en aan Mbokani wanneer mogelijk. Clever lopend, sterk aan de bal. Kwam na de rust weliswaar minder in beeld. Derde Belgische bekerfinale, derde goal.

Dieumerci Mbokani: 7

Zorgde voor de eerste dreiging (een schot op Mignolet). Zette zo meteen de toon. Deed quasi steeds iets goeds met de lange ballen die hij kreeg toegespeeld. Eens te meer enorm belangrijk als diep aanspeelpunt.