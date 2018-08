OH Leuven vliegt meteen uit de beker na pijnlijke nederlaag tegen Dessel Sport GVS

24 augustus 2018

23u57

Bron: Belga 0 Beker van België Voor 1B-club OH Leuven zit het bekeravontuur van dit seizoen er na één wedstrijd al op. De Leuvenaars gingen in de vijfde ronde van de Croky Cup met 3-1 onderuit bij Dessel Sport (eerste amateurdivisie).

Lenaerts (5.) en Breugelmans (23. pen) brachten de thuisploeg al snel op een dubbele voorsprong. Aguemon (69.) kon na rust milderen voor OHL, dat op dat moment al maar met tien op het terrein stond na de rode kaart voor Fabre (58.). In het slot legde Vosters (84.) de 3-1 eindstand vast.

Morgen komen ook de andere 1B-clubs in actie in de Croky Cup. De teams uit de Jupiler Pro League komen in actie vanaf de zesde ronde.