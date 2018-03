Ndongala in bekerfinale met Genk tegen Standard, de ploeg waar hij onder contract staat: "Sá Pinto weet dat ik hen pijn kan doen" Stijn Joris

14 maart 2018

20u39 0 Beker van België De kwartfinale speelde hij nog met Standard, maar zaterdag wacht de finale met Genk uitgerekend tegen... de Rouches. Dieumerci Ndongala (26) leeft weer op in Limburg en ook al staat hij nog in Luik onder contract, de beker wil hij naar de Luminus Arena versluizen. «Carcela zei dat hij me wel weet te vinden als ik durf te scoren, maar ik ben niet bang.»(lacht)

Hoe bizar wordt die finale tussen je twee clubs?

«Het is vreemd. (grijnst) Ik heb dit seizoen de kleuren van Standard verdedigd en nu ga ik het tegen hen opnemen. Maandag heb ik Mehdi Carcela nog gezien. Hij vroeg of ik hen wou laten winnen en dan volgend jaar terug zou komen om samen in de Europa League te spelen. Als ik scoor, zou hij me wel weten te vinden, maar dat maakt me niet bang. (lacht) Ze weten dat ik een correct iemand ben. Ik speel voor Genk en zal alles doen voor mijn huidige club. Ik wil die beker zelf aan mijn cv toevoegen.»

Ga je vieren als je scoort?

«Dat weet ik nog niet. Voetbal is emotie. Als ik in de 92ste minuut de laatste goal maak, zal ik blij zijn ook al respecteer ik Standard en ben ik helemaal niet rancuneus. Ik ben in Luik opgeleid en speelde er vanaf mijn vijfde, maar als we met Charleroi tegen hen speelden, ging ik altijd tot op het bot.»

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Standard

sport

sportdiscipline

voetbal

Genk