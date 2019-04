Nana Asare hoopt op andere uitkomst dan in 2009: “Vorige keer kreeg ik niet wat ik wou” Rudy Nuyens

30 april 2019

18u13 0 Croky Cup Nana Asare speelde al een bekerfinale met KV Mechelen, maar hij verloor die. Deze keer hoopt de aanvoerder van AA Gent als winnaar van het veld te stappen.

Nana Asare moest zaterdag het veld verlaten met een scheenblessure, maar hij is hersteld voor de bekerfinale. Voor de aanvoerder van AA Gent is het zijn tweede bekerfinale, nadat hij in 2009 met KV Mechelen met 0-2 verloor van RC Genk. “Ik was toen de verliezer, ik wil er nu alles aan doen om als winnaar uit de match te komen.”

Asare stond 10 jaar geleden samen op het veld met Wouter Vrancken, vandaag de coach van KV Mechelen. “Wouter was een stuk ouder dan ik, ik was toen zelfs nog een jonge speler”, zegt de linksachter van AA Gent. “Hij was een leider. Wouter en ik kwamen goed overeen. Hij gaf ons veel goeie raad, ik luisterde altijd naar hem. Hij doet het nu ook goed als coach van Mechelen. Maar woensdag telt dat allemaal niet, dan wil ik alleen maar dat de beker mee naar Gent gaat.”

Asare beseft dat KV Mechelen woensdag met een gevoel van ‘wij tegen de wereld’ het veld op zal komen. “Maar onze motivatie zal niet minder zijn”, zegt hij. “De beker geeft rechtstreeks toegang tot de Europa League, dat is op zich al een geweldige motivatie. Het gaat om één kans, om één match, om 90 minuten waarin we het beste van onszelf zullen geven.”

AA Gent scoorde niet meer in zijn laatste twee competitiewedstrijden. Asare kwam de voorbije weken zelf telkens dicht bij een doelpunt, zowel uit als thuis tegen RC Genk. Misschien moet hij zijn eerste van het seizoen maar eens maken tegen KV Mechelen. “Dank u”, zegt Asare. “Het hele team moet omgaan met de situatie van de voorbije weken. Er wordt vooral uitgekeken naar de aanvallers om het verschil te maken, maar het is aan ons allemaal om voor goals te zorgen.”

Asare kijkt uit naar de finale. “Het is een moment waar we van moeten genieten”, zegt hij. “We moeten ons momentum proberen te pakken en genieten van de sfeer. We zullen gefocust zijn, daar ben ik zeker van.”

Asare werd al kampioen met AA Gent, hij zou daar maar wat graag een beker aan toevoegen. “Dat zou veel betekenen voor mij”, zegt hij. “Ik was hier al een keer en kreeg toen niet wat ik wou. Het zou geweldig zijn als ik de beker omhoog kan tillen.”