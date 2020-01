Nagelbijten, nektapijten en een 42-jarige bonk als held: de legendarische laatste bekerfinale van Antwerp JBE/TLB

23 januari 2020

Antwerp kan vanavond in de heenmatch van de halve finale tegen KV Kortrijk de deuren naar de bekerfinale (deels) openbeuken. De ‘Great Old’ haalde voor het laatst de finale van de Beker van België in 1992 en dat werd toen een waar spektakelstuk. Antwerp won na strafschoppen tegen KV Mechelen, de toen al 42-jarige keeper Ratko Svilar werd de held. Herbeleef de knotsgekke finale in bovenstaande video.

