Naast profvoetballer heeft Genk-speler Ndongala ook een eigen muzieklabel: “Dat lied over Bayat hebben we nooit uitgebracht” Kjell Doms

05 december 2018

09u49 0 Beker van België Er is meer dan voetbal alleen in het leven van Dieumerci Ndongala (27). Met zijn muzieklabel ‘Ndongalife’ wil hij jonge Brusselse artiesten promoten en een kans geven om hun passie te ontwikkelen. “Eén duwtje in de rug kan volstaan, maar iemand moet het geven.”

Zijn eerste lief muziek: “Dat lied over Mogi hebben we nooit uitgebracht”

#Ndongalife. Dat is het muzikale alter ego van Dieumerci Ndongala. Want naast Ndongala de voetballer is er tevens Ndongala de muziekproducer. “Ndongalife is mijn muzieklabel waarmee ik jonge Brusselse artiesten een duwtje in de rug probeer te geven”, vertelt de winger van Racing Genk. “Muziek heeft van kleins af aan een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Als kleine jongen zong ik mee in een gospelkoor in Brussel. Als we op zondag niet spelen, ga ik altijd naar een Afrikaanse kerk in Brussel met mijn vrouw en mijn kinderen Kelia (6), Ezekiel (3) en Lenaïa (1). Ik zing nog altijd mee, maar niet meer vooraan”, lacht Ndongala.

