Naast profvoetballer heeft Genk-speler Ndongala ook een eigen muzieklabel: "Dat lied over Bayat hebben we nooit uitgebracht"

05 december 2018

09u49 0 Beker van België Er is meer dan voetbal alleen in het leven van Dieumerci Ndongala (27). Met zijn muzieklabel ‘Ndongalife’ wil hij jonge Brusselse artiesten promoten en een kans geven om hun passie te ontwikkelen. “Eén duwtje in de rug kan volstaan, maar iemand moet het geven.”

Zijn eerste lief muziek: “Dat lied over Mogi hebben we nooit uitgebracht”

#Ndongalife. Dat is het muzikale alter ego van Dieumerci Ndongala. Want naast Ndongala de voetballer is er tevens Ndongala de muziekproducer. “Ndongalife is mijn muzieklabel waarmee ik jonge Brusselse artiesten een duwtje in de rug probeer te geven”, vertelt de winger van Racing Genk. “Muziek heeft van kleins af aan een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Als kleine jongen zong ik mee in een gospelkoor in Brussel. Als we op zondag niet spelen, ga ik altijd naar een Afrikaanse kerk in Brussel met mijn vrouw en mijn kinderen Kelia (6), Ezekiel (3) en Lenaïa (1). Ik zing nog altijd mee, maar niet meer vooraan”, lacht Ndongala.

“Ik hou van elk muziekgenre waarin een boodschap zit. Dat kan rap zijn, maar dus ook gospel. Muziek is voor mij de beste manier om je emoties te uiten. Ik kom uit een muzikale familie. Rappers, zangers, gitaristen, drummers, een pianist, je vindt ze allemaal terug bij ons op familiefeesten. Ik zing ook wel, maar niet zo goed als de rest. Ik ben meer de animateur, diegene die voor de ambiance zorgt. Een paar jaar geleden hebben we beslist om al onze talenten te bundelen en een label op te richten, vandaar Ndongalife. Vandaag werken we samen met een aantal Brusselse artiesten. Carlton-DJouffel, Virtuose, Wills Tengaishy. Namen die je op dit moment misschien niet veel zeggen, maar wie weet zit de volgende Stromae er wel tussen. De muziekindustrie in België is heel gesloten, als jonge gast uit Brussel is het moeilijk om door te breken. Kijk naar Stromae, die was ook eerst bekend in Frankrijk voor hij doorbrak in België. Damso - de rapper die lange tijd in de running was om het officiële Belgische WK-lied uit te brengen - is precies hetzelfde verhaal. Niet iedereen waarmee we samenwerken zal doorbreken, maar ze krijgen op die manier wel de kans om hun passie verder te ontwikkelen en dat vind ik belangrijk. Eén duwtje in de rug kan volstaan, maar iemand moet het wel geven.”

Liefdadigheidswerk

Ndongala producete ooit zelfs een ode aan zijn makelaar Mogi Bayat, op de tonen van ‘No Diggity’ van Dr. Dre. ‘Spéciale dedicace pour my man Mogi. Si jamais t’as un problème, appelle Mogi’, klinkt het. Ndongala zorgde voor de songtekst, een van zijn artiesten zong het nummer in. “Dat klopt, maar dat nummer hebben we nooit uitgebracht. Mogi vertelt aan iedereen dat ik dat liedje zing, maar dat klopt niet. Ik heb altijd een heel goed contact gehad met Mogi. Ik zie hem meer als vriend dan als makelaar. Hij heeft me altijd gemotiveerd, altijd aangespoord om goed voor mijn familie te zorgen. Ook al zou hij verkeerde dingen gedaan hebben, ik heb hartzeer als ik hoor dat ze hem voor de ogen van zijn vrouw en kinderen hebben gearresteerd. Mogi is geen terrorist, dan moet hij zo ook niet behandeld worden.”

Naast het muzieklabel verricht ‘Ndongalife’ ook liefdadigheidswerk in Kinshasa, de geboortestad van Ndongala in Congo. “Ik was 2 toen mijn ouders met hun 7 kinderen naar Brussel verhuisden. Als baby verkeerde ik een tijdlang in levensgevaar. Het ziekenhuis waar mijn moeder van mij beviel, beschikte niet eens over een couveuse. Het is dankzij de tussenkomst van een weldoener dat ik toen naar een beter ziekenhuis ben overgebracht. Voor mij was dat een kwestie van leven of dood. Iemand heeft mij de kans gegeven om te overleven, nu ik het financieel breder heb, probeer ik hetzelfde te doen. Hier in Brussel voor de jonge artiesten en in Congo voor jonge kinderen.”

Zijn ex-lief Charleroi : “Mazzu is vergelijkbaar met Clement”

“Omdat ik ook een verleden heb bij Standard, word ik uitgefloten door de fans van Charleroi, maar zelf keer ik altijd met een goed gevoel terug naar Mambourg. Ik heb nog veel contact met mensen van de club. Met Mehdi Bayat bijvoorbeeld, maar ook met Felice Mazzu.” Ndongala heeft niets dan lof voor de manier van werken van Mazzu. “Qua coachingstijl zijn Mazzu en Clement een beetje mekaars gelijken”, zegt Ndongala. “Ze staan heel dicht bij de spelers, ze praten veel en ze gaan tactisch heel gedetailleerd te werk. Mazzu speelt ook het liefst vanuit balbezit, al is dat met Charleroi niet altijd even makkelijk. Zij hebben geen Pozuelo of Malinovskyi rondlopen die een bal echt kunnen mobiliseren. Maar hij levert schitterend werk. Als je met Charleroi drie keer in vier jaar play-off 1 speelt, dan heb je bewezen dat je een goede coach bent. Ik hoop dat hij snel zijn kans krijgt bij een G5-club, al zal Mehdi niet graag horen dat ik dat zeg.” (lacht)

Zijn huidig lief Genk : “Ik moet meer killer worden”

“Ik ben hier nu bijna een jaar en het is duidelijk dat dit de stap was die ik moest zetten om mijn carrière te herlanceren. Het feit dat ik de twijfelaars heb kunnen overtuigen dat ik geen paniekaankoop was, geeft mij het meeste voldoening.” De laatste weken lijkt Ndongala net iets minder scherp, hoeft niet te verbazen als je weet dat hij dit seizoen al bijna evenveel heeft gespeeld als in anderhalf seizoen bij Gent en Standard. “Fysiek en mentaal voel ik me nog altijd top, ik hoop dat de coach me laat staan tegen Charleroi. Ik ben daar vaak beslissend”, knipoogt hij. “Ik heb wel het gevoel dat ik de ploeg nog meer kan bijbrengen dan ik tot op dit moment gedaan heb.” Ndongala zit aan vijf goals en zes assists in 25 wedstrijden. “Ik moet meer scoren. Een killer worden voor doel is mijn grootste werkpunt. We gaan niet elke week 50 kansen krijgen.” Druk schema of niet, Ndongala wil vanavond een ronde verder in de beker. “Onze kern is groot genoeg om in elke competitie tot het uiterste te gaan. We hebben de kwaliteiten om ver te geraken in Europa en tot het einde mee te spelen voor de prijzen in de beker en in de competitie.”