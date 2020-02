Na wrevel om middaguur: bekerfinale tussen Antwerp en Club Brugge op 22 maart om 14u30 TTV

12 februari 2020

De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp wordt gespeeld om 14u30. Gisteren werd tot in de late uren getwist over het aanvangsuur van de finale, die op zondag 22 maart wordt afgewerkt. Door de hoge risicograad van de wedstrijd wou de KBVB in samenspraak met Brussels burgemeester Philippe Close (SP) en de overheidsdiensten dat de wedstrijd zo vroeg mogelijk laten doorgaan, maar daar zagen Club en Antwerp tegenop. Zo lag het voorstel op tafel om de match om 12 uur te laten plaatsvinden. Een idee dat noch door Club noch door Antwerp positief onthaald werd, met oog op hun supporters en om sportieve redenen. Zij hoopten op een normaal aanvangsuur in de namiddag, en kregen dat finaal dus ook.

Niet onbelangrijk voor de ongeveer 40.000 fans die naar de Heizel afzakken: Club Brugge, de ‘thuisploeg’, krijgt tribunes drie en vier ter beschikking, Antwerp krijgt een en twee. Normaal gezien krijgt de thuisploeg tribunes een en twee toegewezen, maar om veiligheidsredenen is dat nu dus omgekeerd.

