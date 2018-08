Moet bekerloting opnieuw gebeuren? FC Duffel vraagt nietigverklaring na open balletje Kevin De Munter

29 augustus 2018

21u38

Beker van België In een schrijven aan het competitiedepartement van de KBVB vraagt KFC Duffel-voorzitter en advocaat Denis Raveschot de nietigverklaring van de bekerloting voor de 1/16de finales van de Beker van België gisterenmiddag.

De reden? Een van de tweeëndertig balletjes lag, zo is ook te zien op de beelden, open in een van de schalen (links red.). Dat werd opgemerkt nadat SK Heist en Zulte Waregem uit de trommel waren gekomen. Het balletje werd verwijderd en opnieuw gesloten, maar de loting ging door en het bewuste balletje werd pas later weer in roulatie gebracht.

"Wij trekken het geheime karakter van de loting in vraag", aldus Raveschot. "Ze is wat ons betreft niet reglementair verlopen en dus vragen wij een nietigverklaring en hertrekking. We hebben de verantwoordelijken voor de loting bij de voetbalbond gevraagd om een positief antwoord binnen de twee dagen. Komt dat er niet, dan bekijken we welke juridische stappen we nog kunnen ondernemen."

FC Duffel zelf werd uitgeloot tegen Sint-Truiden. "We willen een eerlijke kans maken op een affiche tegen een topclub", besluit Raveschot.