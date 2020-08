Mignolet: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt voor rust” Redactie

01 augustus 2020

22u46 0 Beker van België Geen dubbel voor Club Brugge en Simon Mignolet (32). Volgens de doelman heeft blauw-zwart het vanavond in de eerste helft laten liggen.

“Als we in de eerste helft hadden gespeeld zoals in de tweede, dan hadden we dichter bij de een overwinning geweest”, analyseerde Mignolet voor de microfoon van Sporza. “Maar we hebben het onszelf moeilijk gemaakt voor rust. Na de pauze zijn we vol voor dat doelpuntje gegaan. Er was meer strijd, maar die treffer is er niet gekomen.”

Club mikte op de dubbel voor het seizoen 2019/2020, maar die kwam er dus niet. “Dat was inderdaad ons doel, maar we hebben het niet gehaald. Dit seizoen zullen we er opnieuw voor proberen gaan. De titel, de beker en mooie dingen laten zien in Europa. Dat moet het doel zijn.”

Lees ook:

Geen dubbel voor Club Brugge: Lior Refaelov nekt zijn ex-ploeg en schenkt Antwerp de beker