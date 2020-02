Mignolet toont opnieuw zijn waarde voor Club: “We staan waar we willen staan” Redactie

05 februari 2020

23u04

Bron: VTM NIEUWS 0 Beker van België Ei zo na schoot Olivier Deschacht Zulte Waregem nog naar 2-2. Maar met een wereldsave voorkwam Simon Mignolet dat de verdediger scoorde. “Ik ben blij dat mijn foutje uit de heenmatch ons de bekerfinale niet heeft gekost”, aldus Mignolet.

“Het werd een echte cupavond en dat hadden we ook verwacht”, sprak Mignolet meteen na het laatste fluitsignaal. “Deze match is een opsteker voor het Belgisch voetbal. Zulte Waregem speelde goed en op basis van de twee matchen hadden zij dat finaleticket net zoveel als ons verdiend. En uiteraard ben ik wel blij dat mijn foutje uit de heenmatch ons de bekerfinale niet kost. Vandaag heb ik mijn wedstrijd gespeeld.”

“De eerste helft waren we niet zo scherp als we hadden gewild, tijdens de rust hebben we dan wat aanpassingen gedaan en daarna liep het beter. We konden scoren op het juiste moment, al kwam er dan nog de gelijkmaker. Gelukkig kon Charles nadien nog scoren. We zijn nog altijd in de running voor de dubbel en daarvoor ben ik ook naar Brugge gekomen. Maar tegelijk hebben we nog niets in handen, een finale kan je ook verliezen. We staan waar we willen staan, maar het komt erop aan om rustig te blijven.”