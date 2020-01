Mignolet na blunder: “Dit moet je accepteren. Ik weet dat ik er de volgende keer weer zal staan” ABD

22 januari 2020

23u14

Bron: Sporza

Simon Mignolet beging een stevige blunder, waardoor Club Brugge de zege in de heenmatch van de halve bekerfinale tegen Zulte Waregem misliep. "Dit hoort bij het bestaan van een doelman."

“Wat er gebeurde? De bal kwam naar mij en ik probeerde zo snel mogelijk van kant te wisselen. Jammer genoeg raak hem met links op het moment dat ik wil trappen en komt de bal op het pad van Berahino, die makkelijk de gelijkmaker scoort. En dat net toen we goed in de wedstrijd zaten”, legde Mignolet uit bij de collega’s van Sporza.

Mignolet kon zijn fout wel relativeren. “Dit hoort nu eenmaal bij het bestaan van een doelman. Als je een fout maakt, krijg je een goal binnen. Dat moet je accepteren. Op naar de volgende. Ik weet dat ik er dan weer zal staan.”

“Het moment dat we dat doelpunt incasseerden, zaten we goed in de match en waren we aan het doorduwen. Ik weet uit ervaring dat als je dan zo een tegendoelpunt slikt, dat het moeilijk is om daar mentaal door te komen. Zeker met een jonge ploeg tegen een ervaren blok als Zulte Waregem, dat rustig de match wilde uitspelen, want 1-1 is een goed resultaat voor hen. Nu moeten we daar over twee weken gaan winnen.”

En zo is de terugmatch toch nog van groot belang. Wie had dat gedacht? “In de halve finale van de beker kan dat”, aldus Mignolet. “Dat maakt het leuk. Er zijn weinig ploegen die de dubbel kunnen pakken en weinig spelers die de beker al wonnen. Dat toont aan dat het niet zo simpel is om deze competitie te winnen. Natuurlijk hadden we een betere uitgangspositie gewild, maar nu moeten we het daar afmaken. Hebben het volste vertrouwen.”