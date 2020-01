Mignolet houdt bekerdroom van Essevee levendig met gigantische blunder YP

22 januari 2020

22u40 44 Club Brugge CLU CLU 1 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Croky Cup Club Brugge heeft nog werk, wil het zich verzekeren van een ticket voor een 19e bekerfinale. Thuis tegen Zulte Waregem kwam een erg onzuiver blauw-zwart niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Mats Rits opende, Saido Berahino zorgde na een zeldzame blunder van Simon Mignolet voor de eindstand.

Philippe Clement koos voor een 3-5-2, met Vlietinck en Sobol op de flanken en Okereke en Openda in de spits. Die keuze kwam er ook omdat Diatta en Dennis onbeschikbaar waren en hun gemis liet zich duidelijk voelen. Club speelde z’n slechtste eerste helft sinds lang en ontsnapte zelfs al vrij vroeg aan een tegengoal. Bruno schoot vanuit een scherpe hoek echter naast. Voor het overige was het initiatief wel voor blauw-zwart, maar Openda, Sobol, Vlietinck, Okereke… Niemand slaagde erin een bruikbare bal voor doel te gooien. Wanneer die laatste dan toch een keer goed voorzette kon Vanaken na onvoldoende doortastend werk van Bossut richting leeg doel koppen, maar Seck redde spectaculair van de lijn. 0-0 meteen ook de ruststand.

’t Zou uiteindelijk wachten zijn op de knappe invalbeurt van Charles De Ketelaere voor wat animo, want bij zijn eerste noemenswaardige actie was het wel meteen prijs: hij passeerde twee man op rechts en na een dummy van Vanaken mocht Rits de opener voorbij Bossut schieten. Plots leek de motor van Club te gaan aanslaan, tot het licht bij Mignolet even hé-le-maal uit ging. De doelman wou het spel verleggen op een terugspeelbal, maar vergat daarbij dat Berahino centraal was genaderd. Die mocht vervolgens met de glimlach het gemakkelijkste doelpunt uit zijn carrière scoren – ook de beste gaan wel eens in de fout. Er kwamen nog wel kansjes langs beide kanten - de 2-1 van Vormer werd nog nipt afgekeurd na buitenspel van Tau - maar 1-1 zou ineens ook de eindstand blijken. Daardoor wacht Club binnen twee weken aan de Gaverbeek nog een erg lastige terugwedstrijd en houdt Zulte Waregem de bekerdroom levendig.