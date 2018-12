Met Odjidja als dirigent: AA Gent pakt makkelijk de scalp van Beerschot-Wilrijk en breit een vervolg aan bekeravontuur Rudy Nuyens en Glenn Van Snick

04 december 2018

22u36 6 KAA Gent GNT GNT 3 einde 0 BSW BSW Beerschot Wilrijk Beker van België AA Gent zette zijn bekerambities kracht bij tegen Beerschot-Wilrijk. Met dank aan een ingreep van Jess Thorup, die Odjidja in de rol van dirigent op het middenveld piloteerde. Vadis bracht de Buffalo’s aan het voetballen.

AA Gent kijkt met spanning uit naar donderdagavond, want dan kent het zijn volgende tegenstander in de beker. Die staat bij de Buffalo’s immers met ster aangestipt als de kortste weg naar Europees voetbal. AA Gent kwam nooit in de problemen tegen de leider in de tweede periodestand van 1B. De eerste tien minuten voetbalde Beerschot-Wilrijk nog een beetje mee, maar dan moesten de mannen van Stijn Vreven achteruit. Dat was zuiver de verdienste van AA Gent, dat zijn beste voetbal van de voorbije weken op de mat legde.

Dat had veel te maken met een belangrijke wijziging die Jess Thorup doorvoerde. Verstraete keerde terug uit schorsing, maar ook Esiti bleef in de ploeg, waardoor Vadis Odjidja een rij hoger mocht gaan voetballen. Odjidja stak nooit weg dat hij in die rol één van de beste periodes uit zijn carrière kende bij Legia Warschau. Met Verstraete en Esiti in zijn rug deed hij de Buffalo’s draaien. De combinaties liepen vlot én sneller dan de voorbije weken, waardoor Beerschot vaak achter een ongrijpbare bal aanholde.

Daar moeten we meteen bij vermelden dat Esiti zijn stijgende vormcurve aanhield. De Nigeriaan recupereerde niet alleen ballen, hij voetbalde ook een stuk zuiverder dan we lang van hem gewend waren. Het zou wel eens kunnen dat Thorup zo zijn beste bezetting op het middenveld heeft gevonden. Dat had wel tot gevolg dat Brecht Dejaegere moest uitwijken naar de rechterflank, ten koste van Limbombe. Maar dat bleek geen verzwakking, want Dejaegere trok uitstekend zijn plan in zijn nieuwe rol. Met Chakvetadze en Dejaegere kwamen er van beide kanten flankvoorzetten én infiltraties, wat de Beerschotdefensie flink wat problemen bezorgde.

Een klaarkijkende Odjidja lag al vroeg aan de basis van een eerste grote kans. Via de opkomende Souquet kwam de bal bij Yaremchuk, die van dichtbij pal op Vanhamel knalde. Het was slechts uitstel, want na een dubbele één-twee met Odjidja knalde de Oekraïner de 1-0 tegen de touwen. Een knappe combinatie, waarbij Odjidja uitstekend het overzicht behield. Eén keer zorgde balverlies van Esiti voor dreiging van de bezoekers, maar de Nigeriaan ontmijnde de situatie zelf door zich met gevaar voor lijf en leden in de baan van het schot van Tissoudali te gooien. Hoffer scoorde uit de hoekschop die daar uit volgde, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor een voorafgaande fout van Noubissi op Souquet.

Met de rust in zicht verloor AA Gent Nana Asare door een blessure. Thorup moest een noodgreep uitvoeren: Derijck kwam centraal in de defensie postvatten, waardoor de van nature rechtsvoetige Rosted linksback moest gaan spelen. De Noor vond dat blijkbaar helemaal niet erg. Bij zijn eerste offensieve bevlieging stuurde Chakvetadze hem het straatje in. Rosted werkte beheerst af, waardoor AA Gent met een gerust gemoed kon gaan rusten. Na de pauze kwam Beerschot-Wilrijk weer iets meer in de match, maar het gevaar kwam van de Buffalo’s. Vanhamel moest vol aan de bak op een schot van een infiltrerende Odjidja, Bourdin redde een kopbal van Rosted op de doellijn. Halfweg de tweede helft mocht Odjidja - ‘job done’ - gaan rusten. Chakvetadze zette de eindstand op het bord met een knappe treffer. AA Gent bezorgde zichzelf niet alleen ticket bij de laatste acht in de beker, het kan uit de prestatie van gisteravond ook vertrouwen putten om in de competitie de achtervolging in te zetten richting play-off 1.