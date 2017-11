Met dank aan Dennis: Club Brugge schakelt na verlengingen bekerhouder Zulte Waregem uit Mike De Beck

Club Brugge heeft dan toch hun 1/8ste finale in de beker van België tot een goed einde gebracht, maar het had bijzonder veel voeten in de aarde. Het zag een voorsprong in de tweede helft uitgewist door Zulte Waregem waarna Emmanuel Dennis mocht invallen en de hoofdrol opeiste. De Nigeriaan prikte de 2-2 tegen de touwen en besliste de partij ook nog eens door de 2-3 in de tweede verlenging binnen te prikken. Het was bibberen, maar Club zit dan toch in de kwartfinale.

Eindelijk nog een keer Ludovic Butelle in doel bij Club Brugge. Dat was al van mei 2017 geleden in een officiële wedstrijd. Toen ook tegen... Zulte Waregem. Francky Dury moest het dan weer nog steeds zonder sterkhouders Derijck, Olayinka, De Mets en nu ook Sander Coopman doen. Die laatste was niet speelgerechtigd tegen zijn moederclub.

De spotlights gingen in die openingsfase niet naar Butelle, maar wel naar de verdediging van Zulte Waregem. Vanaken dook uitstekend de ruimte in en dat had ook Nakamba gezien. Met een prima pass werd Vanaken vrijgespeeld die het leer meteen voor doel trok. Michaël Heylen was nog niet meteen opgewarmd -neem het hem eens kwalijk bij dit gure weer - en liet het na om de voorzet te ontzetten. Jelle Vossen bedankte en schoot de 0-1 al na vier minuten binnen. Enkele minuten later ontsnapte Diaby aan zijn naaste belager na mistasten van Baudry. Het vizier van de Brugse spits stond nog niet goed afgesteld.

De thuisploeg nam dan wel het heft in handen. Met veel goed bedoelingen, maar bijzonder weinig doelkansen. De heropgeviste Butelle vond het wel goed zo. Het sluitstuk van blauw-zwart zag voor rust nog hoe Vanaken - alweer in goede doen - net voor rust plots oog in oog kwam te staan met Bossut. De spelverdeler van Club weigerde om de trekker over te halen en legde de bal nog voor. De slechte keuze, bleek achteraf gezien. "Ik moet soms egoïstischer zijn", sloeg Vanaken mea culpa.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Club Brugge en Dury probeerde om de vlam weer in de pan te brengen door drie wissels door te voeren aan de rust. Met succes, al viel de gelijkmaker toch ietwat uit de lucht. Dion Cools beroerde een bal in de zestien met de hand: strafschop. Kapitein Davy De fauw nam zijn verantwoordelijkheid en zette de elfmeter om. Niet veel later stond het zelfs 2-1. Aaron Leye Iseka was de schutter van dienst. Blauw-zwart flirtte met de uitschakeling totdat het licht uitging bij Michaël Heylen. Zo'n tien minuten voor affluiten liet de centrale verdediger zich tussen de sneeuwvlokken door opnieuw aftroeven waardoor de ingevallen Dennis kon profiteren. Verlengingen dus.

Ook in die verlengingen waren de betere kansen voor Club Brugge. Dennis faalde in de eerste minuut oog in oog met Bossut en even later kopte Poulain een hoekschop nog tegen de dwarsligger. In de tweede verlenging was het dan toch raak. Dion Cools verstuurde een gemeten pass richting Dennis die als een duiveltje uit een doosje de 2-3 binnen prikte. Er kwam nog wel een klein slotoffensief vanwege Zulte Waregem dat ook nog de staak trof, maar het pleit was al beslecht. Zulte Waregem ligt zo uit de beker, Club Brugge bekert dan weer wel verder.

