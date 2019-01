Mechelse bekerfinalisten als helden ontvangen bij terugkeer in stadion, waarna ze zich zelf achter tap zetten ODBS

30 januari 2019

Even kon en mocht de spanning van de boog. Na een bijzonder intense week, waarin KV Mechelen zaterdag ook een zowel op als naast het veld bewogen partij bij titelconcurrent Beerschot-Wilrijk afwerkte (0-0), beukte rood-geel gisteravond de poorten naar de finale van de cup open dankzij een prestatie die af was in Union (1-2). Een zege die in het Dudenpark logischerwijs al intens gevierd werd. Maar toen de spelersbus rond middernacht de parking van het AFAS-stadion opdraaide, kregen ze van de honderden aanwezige fans een ware heldenontvangst. Een oranje muur van stewards zorgde eerst nog voor wat afscheiding tussen spelers en fans, maar al snel moest die het begeven waarna de Mechelse bekerhelden zich al springend tussen de zegedronken supporters begaven. Even alle miserie van het voorbije jaar vergeten, toen de club degradeerde en nadien betrokken raakte in het voetbalschandaal. Het feestje werd daarna verdergezet in een bar in het stadion, waar vele fans die geen ticket konden bemachtigen de match samen beleefden. Joachim Van Damme en Seth De Witte ontpopten zich al snel tot roergangers en zorgden ook voor de nodige drankbedeling. Zaterdag ontvangt KV Mechelen, nu al 22 matchen lang ongeslagen, Westerlo.

Hey #afasstadion 👋 We zijn er bijna! pic.twitter.com/sNO4NIeXec KV Mechelen(@ kvmechelen) link