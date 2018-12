Malinwa eet nog een eersteklasser op: ondermaats Kortrijk vakkundig in de pan gehakt Eddy Soetaert

19 december 2018

22u00

Bron: Eigen berichtgeving 3 KV Mechelen KVM KVM 3 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Beker van België Malinwa lijkt wel op weg naar de Heizel. Na Antwerp en Lokeren heeft het nu ook met bravoure een ondermaats Kortrijk uitgeschakeld. Wouter Vrancken, begin dit seizoen nog T2 bij KVK, kende de sterke maar vooral ook de zwakke punten van zijn ex-club en benutte met scherpe uitbraken kundig de kwaliteiten van zijn ‘tweedeklasser’.

KVM ging gewoon door, helemaal op het ritme van zijn succescampagne in 1B. Het had exact 48 seconden nodig om op 1-0 te komen. Na 25 minuten kon het daar al een veelvoud van hebben neergezet. Tot drie keer toe kwam een Malinwa-speler vrij voor Bruzzese maar keer op keer liet die de kans onbenut. Eerst Schoofs, dan Engvall trapten tegen de Kortrijkse gelegenheidsdoelman aan. Nog later profiteerde Togui van defensief geklungel om vrij uit te halen maar knalde onbesuisd over. Goed een half uur ver kwam de verdiende 2-0 er toch toen dirigent Schoofs de bal aanbracht bij Nikola Storm die met rechts beheerst in de korte hoek vlamde.

Dat was toch behoorlijk pijnlijk voor de slappe eersteklasser die zich door de scherpe uitbraken van de tegenstander constant liet verrassen. Met veel defensieve organisatie had het net nog Genk en Club Brugge van de winst gehouden, maar nu het in Mechelen terugkeerde naar een 4-3-3 werd het om de haverklap voorbijgerend in de openliggende zone tussen verdediging en middenveld waar de regulators Van Der Bruggen en De Sart duidelijk werden gemist.

Van alles zoveel meer

KVM, boordevol vertrouwen, had van alles zoveel meer: een stevige defensie die amper moeite had om de zwakke bezoekende aanval op te vangen, absolute dominantie op het middenveld en heerlijke scherpte bij elke tegenstoot.

Toen Mboyo vroeg na de pauze met dubbel geel voor twee toch wel eenvoudige overtredingen streng werd weggestuurd, stond KVK dat net Chevalier en Stojanovic had ingebracht - en even later ook nog De Sart - helemaal voor een hopeloze opdracht. D’Haene en Stojanovic creëerden de eerste rood-witte kansjes pas na het uur maar dan deed de nog maar net ingevallen De Camargo met een ‘steel’ het Kortrijkse licht helemaal uit.

Yves Vanderhaeghe had bij zijn eerste nederlaag met zijn nieuwe club een déjà-vu: vorig seizoen werd hij met AA Gent uit de beker gekegeld in... Kortrijk, jawel. En ook nu deden de rotaties (Mboyo, Ajagun en Charisis - ook nog rood - stuk voor stuk te weinig) geen goed. In Mechelen was er gisteravond maar één eersteklasser: Malinwa.