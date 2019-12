Maehle en Berge in koor: “Spijtig, maar we hebben de juiste mentaliteit getoond” LPB/ABD

03 december 2019

23u54 0

Joakim Maehle stond er beteuterd bij na de uitschakeling van RC Genk in de Croky Cup. “Deze wedstrijd had alles, er was entertainment van begin tot einde, maar met een ongelukkige afloop voor ons. We hebben vandaag wel de juiste mentaliteit getoond. Hier kunnen we op bouwen naar de toekomst toe.”

Ook Sander Berge prees de Genkse mentaliteit. “We kwamen telkens terug na een achterstand. We begonnen goed. Er waren veel kansen langs beide kanten, het kon alle kanten uit”, aldus de middenvelder. “Mentaal waren we sterk in deze heksenketel. Wij hebben het goed gedaan. Ik ben trots, maar ook teleurgesteld. Ach, we kunnen er niks meer aan veranderen. We moeten nu weer focussen op de competitie. Beter worden en punten pakken. En ik geloof dat we dat kunnen. Elke wedstrijd zit er verbetering in ons spel. Ik ben er zeker van dat we zullen terugkomen in de competitie.”