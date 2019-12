Luckassen: “Opluchting is groot” - Doku: “Blij dat we fans geruststellen” Redactie

05 december 2019

Derrick Luckassen, auteur van de 1-3, toonde zich tevreden na de kwalificatie voor de kwartfinale. “Dit was een belangrijke ‘pot’ voor ons”, zei de Nederlandse verdediger. “De beker is de snelste weg naar Europees voetbal, de opluchting is groot.”

Hetzelfde geluid bij Jeremy Doku. “Ik ben heel blij dat we met deze zege de fans kunnen geruststellen. Nu gaan we proberen elke wedstrijd te winnen en als de Beker komt, gaan we die ook winnen.”