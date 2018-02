Live verslag uitbrengen vanuit Jan Breydel is niet zonder risico: dat weet deze journalist nu ook Mike De Beck

09 februari 2018

10u21

Bron: RTL 22

Club Brugge en Standard zorgden gisteren voor een spektakelwedstrijd in de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup (3-2). Maar ook voor het eerste fluitsignaal viel er heel wat te beleven. De Franstalige zender RTL besloot live over te gaan naar Jan Breydel waar een journalist klaar stond om zijn ding te doen. Sébastien Capette deed dat echter wel aan de zijkant van het veld waar Standard aan de opwarming bezig was. Gewaagd en dat kwam de journalist zelf ook te weten. Hij kreeg prompt een bal tegen de achterkant van zijn hoofd. De man kon er nog wel om lachen en bleef ook professioneel.