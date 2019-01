LIVE. Dejaegere vervangt geschorste Odjidja in halve finale Croky Cup, vier nieuwe namen bij KVO Redactie

24 januari 2019

AA Gent lijkt op papier de grootste favoriet op eindwinst in de Croky Cup. De Buffalo’s kennen een seizoen met hoogtes en laagtes en zijn in de Jupiler Pro League nog niet zeker van een stek in de top zes. Een bekerfinale zou het jaar van de Oost-Vlamingen zeker glans geven.

Maar ook tegenstander Oostende wil zich deze jaargang nog laten opmerken in de Croky Cup. Voor de troepen van coach Gert Verheyen staat er in de vaderlandse competitie, met een voorlopige twaalfde plaats, de komende wedstrijden weinig op het spel. Over play-off 1 spreekt niemand aan de Belgische kust en om nog in acuut degradatiegevaar te verzeilen moet het, met op acht speeldagen van het eind negen punten meer dan hekkensluiter Lokeren, al grondig fout lopen. De terugwedstrijd is op woensdag 30 januari.

