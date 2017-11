LIVE BEKER (20u): Oostende ontvangt STVV en wie trekt aan het langste eind in Henegouwse derby?

Het is weer tijd voor bekervoetbal. Vanavond, morgen én donderdag kijken alle zestien eersteklassers elkaar in de ogen in de achtste finales van de Beker van België. Vier daarvan komen zo dadelijk al in actie. Oostende neemt het in de Versluys Arena op tegen Sint-Truiden, terwijl we met Moeskroen-Charleroi een onvervalste Henegouwse derby op ons bord krijgen. Vanaf 20u kan u de ontwikkelingen in deze twee bekerduels LIVE volgen op deze pagina!