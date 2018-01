LIVE (20u45): Scholz en Mitrovic meteen mee naar Luik

Twee dagen na de handtekening volgt meteen de eerste opdracht voor wintertransfers Mitrovic en Scholz. Beiden maken deel uit van de wedstrijdselectie voor het bekerduel in Luik, al is het afwachten of ze tegen Standard hun debuut kunnen vieren. Als Leko vasthoudt aan zijn systeem, heeft hij rechts centraal achterin net als in Gent een vervanger voor de geblesseerde Decarli nodig. En dan is het aannemelijk dat opnieuw Vanlerberghe zijn kans krijgt na zijn goeie prestatie tegen de Buffalo's. Het is evenwel de vraag of Denswil na zijn zwakke wedstrijd mag blijven staan en dan zou Scholz een ideale vervanger zijn. Voorin mag Diaby opnieuw aan de zijde van Wesley verwacht worden. (TTV)