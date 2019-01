LIVE (20u45). KV Mechelen ontvangt Union: welke 1B-club zet stap richting finale Croky Cup? Redactie

23 januari 2019

00u00 0 KV Mechelen KVM KVM 0 20u45 0 USG USG Union

In de eerste halve finale van de Croky Cup kijken twee teams uit de Proximus League mekaar in de ogen. Voor KV Mechelen is het mogelijk een beetje hinken op twee gedachtes. Malinwa is in 1B samen met Beerschot-Wilrijk verwikkeld in een spannende strijd om de winst van de tweede periode, en beide ploegen treffen elkaar zaterdag op het Kiel. KV mikt resoluut op de promotie, maar een mogelijke bekerfinale zullen de fiere Mechelaars niet willen laten schieten.

Maar de Unionisten zijn al even fier en gebrand op een ticket voor de Heizel. De Brusselaars schakelden onderweg rivaal Anderlecht en competitieleider Racing Genk uit en dromen nu van meer. Union wil bovendien wraak nemen voor de eerste periode in 1B, waar KV Mechelen de winst voor de neus van de ploeg uit Sint-Gillis wegkaapte. Op 29 januari volgt de return.

Wie zet een eerste stap richting de finale? Volg het LIVE vanaf 20u45!