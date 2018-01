LIVE (20u45): KV Kortrijk of Genk, wie zet stap richting finale van Croky Cup?

KV Kortrijk en KRC Genk trappen vanavond om 20u45 de halve finales in de Croky Cup af. De 'Kerels' zijn in vorm, met topschutter Teddy Chevalier als exponent. Bij de Limburgers waait er dan weer een frisse wind na het aanstellen van trainer Philippe Clement, al is het spel van Genk nog niet bepaald indrukwekkend.



Kan Genk desondanks een goede uitgangspositie mee naar Limburg nemen? Volg het hier LIVE vanaf 20u45.