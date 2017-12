LIVE (20u45): Blijft KV Oostende ook in de beker ongeslagen tegen Standard?

KV Oostende-Standard

Na de 3-1-nederlaag tegen Waasland-Beveren trekt Standard voor de kwartfinales van de Croky Cup naar zee. De troepen van coach Sa Pinto pakten in de 1/8ste finales de scalp van Anderlecht, maar komen nu dus oog in oog te staan met 'zwarte beest' Oostende. De Rouches konden in zeven duels aan de kust niet meer winnen en gingen bij hun laatste drie bezoekjes aan zee zelfs kansloos onderuit. De laatste zege in het toenmalige Albertpark dateert al van 2013. Breit KVO ook in de beker een verlengstuk aan deze opvallende statistiek?



U kunt alle actie LIVE op deze pagina volgen vanaf 20u45.

Photo News