LIVE (20u): Wie voegt zich nog bij Kortrijk en Standard in halve finales Croky Cup?

Kortrijk en Standard gaven gisteren al het goede voorbeeld, maar wie mag zich na vananvond ook halve finalist van de Beker van België noemen? We krijgen alvast twee interessante affiches op ons bord. Genk ontvangt het goed voetballende Waasland-Beveren terwijl we even later de nummer één tegenover de nummer twee uit de Jupiler Pro League op ons bord krijgen. Club Brugge versus Charleroi dus.



