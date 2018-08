LIVE (12u). Volg hier de loting van de 1/16de finales van de Beker van België Redactie

28 augustus 2018

11u13 0

Zo dadelijk (12u) wordt er in het Nationaal Oefencentruum in Tubeke geloot voor de 1/16e finales van de Beker van België en vanaf nu gaan ook de 16 clubs uit de Jupiler Pro League de trommel in. Zij kunnen nog niet tegen elkaar uitkomen, maar nemen het op tegen clubs uit lagere reeksen.

Plaatsten zich verder nog voor deze fase van de Croky Cup: KV Mechelen, Lommel, Union, Tubeke en Beerschot-Wilrijk (allen 1B), Virton, Knokke, Heist, Aalst, Deinze en Dessel (allen eerste amateur) en Duffel, Harelbeke, Hoogstraten, Mandel United en Olympic Charleroi (allen tweede amateur).

Welke affiches komen uit de bus? Volg het hier LIVE vanaf 12u!