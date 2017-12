Leve de Croky Cup! Genk schaart zich na knotsgekke wedstrijd en strafschoppen tegen Waasland-Beveren bij laatste vier Kjell Doms

22u57 3 Photo News Beker van België Een attractieve eerste helft, waterballet na de pauze, twee heerlijke goals van Malinovskyi, een onwaarschijnlijke Beverse gelijkmaker in de absolute slotseconden van de partij én strafschoppen waarin Genk het afmaakte. Leve de Croky Cup!

Twee duidelijke vaststellingen na een dolle bekeravond in een akelig lege Luminus Arena. Dit Racing Genk is véél beter dan wat ze de afgelopen maanden getoond hebben. Als de heren van stand er zin in hebben kan deze ploeg moeiteloos mee met de top in België. Maar dat er veel werk op de plank ligt voor de nieuwe coach is ook een feit. Het vertrouwen is de laatste tijd dermate aangetast, de minste tegenslag kort voor lood in de schoenen.

BELGA

Focussen we eerst op het positieve? Ruslan Malinovskyi is zijn gouden traptechniek dan toch niet verloren. Randje zestien mocht hij na tien minuten vrij aanleggen. Hij krulde de bal - met zijn mindere rechter - heerlijk in de bovenhoek. Davy Roef kon enkel maar het hoofd buigen voor zoveel schoonheid. Mocht Albert Stuivenberg een livestream van deze wedstrijd gevonden hebben hij, had zijn laptopje meteen dichtgeklapt. Met één trap onderstreepte Malinovskyi zijn zwakke vormpeil van de voorbije weken en maanden. Leandro Trossard - zijn eerste basisplaats sinds 19 augustus - strafte even later een verkeerde inspeelpass van Angban professioneel af. Meepikken, versnellen en overhoeks voorbij Roef, 2-0. Een snelle balcirculatie, snedige flankwissels en veel volk in de box. Het statement dat Genk maakte was duidelijk. Als de laptop nog niet dicht was dan vloog hij nu ergens in Rotterdam door de huiskamer.

Photo News

Tot daar de goednieuwsshow. De minste tegenslag volstond om de Genkse motor de ontregelen. Nastic verlengde een hoekschop van Morioka in het eigen doel en meteen zag je hoe broos het zelfvertrouwen was. Dat werd er niet beter op toen even later Leandro Trossard naar kant moest. Na een licht contact met Morioka ging hij gedesillusioneerd op de mat zitten. Opnieuw tastte hij naar het bovenbeen terwijl schuddebollend naar de kleedkamer hinkte. Kort voor de rust wiste Morioka al het goede van Racing Genk helemaal uit. Thelin speelde de Japanner met een heerlijke doorsteekbal vrij en Moriaka lobde de gelijkmaker over Vukovic in doel. Waasland-Beveren toonde ook tegen Genk waarom het dé seizoensrevelatie is.

Photo News

Intussen bleef het onophoudelijk gieten. Meters lange glijpartijen - Vukovic ging daar voor een wereldrecord - en ballen die in de diepe plassen bleven steken. Amusant dat wel, maar 't was meer waterballet dan voetbal. Genk had de betere ballerina's in huis en scheidsrechter Verboomen had de bal altijd op de stip moeten leggen voor hands van Jans. Genk leek de beslissing toch met een standaardsituatie te forceren. Camacho kreeg zijn tweede geel voor een overtreding op Malinovskyi. De Oekraïner draaide de bal heerlijk in de verste hoek. Racing Genk vierde de goal alsof de achtste halve finale in twintig jaar een feit was. Het was buiten de ingevallen Myny gerekend. Schuin voor Vukovic schoof hij de 3-3 tegen de netten. In de verlengingen bleef de 3-4 voor de neus van Thelin in de modder steken. Net als in de achtste finales tegen KV Mechelen bleef Genk het koelbloedigst in de strafschoppenreeks met dank aan een save van Vukovic en de misser van Angban.

Photo News

Photo News

BELGA

BELGA