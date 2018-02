Leko over het Brugse keepersvraagstuk: "Alle beetjes worden een beetje te veel" Mathieu Goedefroy

09 februari 2018

1

Was het een flater of niet, de actie van Club-debutant Kenneth Vermeer bij het tweede doelpunt van Standard? Renaud Emond tikte de 2-2 wel heel simpel langs de doelman van blauw-zwart. Achteraf waren de meningen verdeeld. Coach Ivan Leko nam zijn goalie na afloop van de match wel in bescherming, maar is de vele vragen over de doelmannenkwestie stilaan beu. "Alle beetjes worden een beetje te veel." Zeker wetende dat Vermeer er bij het eerste doelpunt - de hoekschop - ook niet goed uit zag.