Leko: "Niet Standard heeft deze match gewonnen, wij hebben ze verloren" - Sa Pinto: "Geef mijn spelers 10 op 10" Wouter Devynck

01 februari 2018

08u42 1 Beker van België "Het is niet Standard dat deze match heeft gewonnen, wíj hebben de match verloren." Ivan Leko keek na de zware nederlaag in eigen boezem, maar benadrukte tegelijkertijd dat er volgende donderdag een ander Club zal opstaan.

"Ik weet perfect waarom we verloren hebben", stipte hij aan. "Als ik het niet zou weten, dan pas zou ik zorgen hebben. Er werden opnieuw te veel individuele fouten in de defensie gemaakt. En dat is pijnlijk omdat we perfect wisten dat Standard gevaarlijk zou zijn met voorzetten in ons strafschopgebied. Je moet niet naar de universiteit geweest zijn om die af te stoppen. Alleen gebeurde dat niet. Hoe ik dat moet oplossen?" Een grijns volgde. "Gemakkelijk. Denken en spelen. Zoals we al maanden spelen."

Alleen veranderde de Kroaat zijn 3-5-2 waar hij al een heel seizoen op teert, opeens naar een 3-5-1-1, een systeem waar hij al langer mee in zijn hoofd zit. Met Clasie erbij op het middenveld, maar vooral Vanaken in een soort vrije rol (als nummer tien/tweede spits) achter de enige diepe spits Wesley. Alleen liep dat faliekant af. Al tijdens de rust vloog het systeem de vuilbak in en greep Leko terug naar de vertrouwde 3-5-2. Clasie eruit en Wesley opnieuw naast Diaby.

Vraag blijft waarom hij van systeem veranderde. Dat het de voorbije weken minder liep zou een logische verklaring kunnen zijn. "Niet zo goed? Ik denk dat we tegen Charleroi en KV Oostende (enkel de eerste helft, red.) de twee beste matchen in lange tijd gezien. Oké, er waren met Antwerp en AA Gent ook twee mindere matchen." Ook over het systeem wilde hij niets horen. "Ik heb voor een systeem met één spits gekozen omdat ik met één match om de drie dagen vond dat onze aanvallers niet fris genoeg waren om met twee te beginnen. Ik vond ons het eerste kwartier trouwens goed beginnen. We waren beter en de eerste kans was voor ons."

Goals, goals, goals

Daarna zakte blauw-zwart wel als een pudding in elkaar. "Dat was geen kwestie van systeem en geen kwestie van organisatie", benadrukte hij. Om af te sluiten met een belofte: "Ik wil één iets duidelijk maken: dit is niet gedaan. Ik ken mijn ploeg heel goed en ik beloof een interessante terugmatch volgende donderdag. Want vandaag kwam Standard vijf keer over en ze scoorden vier keer. Ik feliciteer ze daarvoor, want in voetbal draait het om goals." Goals die Club komende week goed zal kunnen gebruiken. Minstens drie om te beginnen.

Sá Pinto geeft zijn spelers 10 op 10

Zijn stem klonk nog wat heser dan normaal en Ricardo Sá Pinto zag er toch ook wat gelukkiger uit dan normaal. Je zou voor minder. "We hebben intelligent gespeeld", analyseerde de Portugees. "We sloten de ruimtes af en lieten hen niet spelen. Bovendien toonde Club respect voor ons, want ze startten maar met één spits. En wij waren ook eens efficiënt. Als we dat zijn, kunnen we veel. Want op de andere onderdelen zijn we meestal al goed. Normaal geef ik ons negen op tien voor onze matchen, maar omdat we veel scoren nu dus tien op tien. Dit was een complete match. Maar het is niet gedaan. Niet vergeten dat we in de competitie in Brugge met 4-0 hebben verloren. Thuis kan Club altijd meer, dus ik verwacht dat het nog moeilijk wordt."