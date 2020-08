Leko: “De commentaren van buitenaf hebben iedereen op scherp gezet” KDC/YP

02 augustus 2020

09u13 5 Beker van België Antwerptrainer Ivan Leko schreef geschiedenis door voor het eerst in 28 jaar de Belgische beker mee naar de Bosuil te brengen. “Nu kan ik het wel zeggen. Het feit dat iedereen Club Brugge op voorhand gewonnen gaf, heeft ons alleen maar extra gemotiveerd”, vertelde de Kroaat na de gewonnen finale.

Ivan Leko is een gentleman. En dus begon hij zijn persbabbel na de bekerwinst met een bedankje aan zijn voorganger Laszlo Bölöni en de spelers die deze zomer vertrokken. “Wij hebben het vandaag afgemaakt, maar Bölöni en de vertrekkers hebben er mee voor gezorgd dat we hier stonden”, aldus Leko. “Ook zij verdienen complimenten.”

Dit gezegd zijnde, bedankte Leko onrechtstreeks ook de media en de buitenwereld. Het feit dat haast iedereen Club Brugge als grote favoriet naar voren schoven, bleek een grote motivatiebron voor Antwerp. “Overal hoorde en las ik dat Antwerp – met al de vertrekkers - geen kans maakte. Maar ik wist wel beter. In voetbal heb je altijd een kans”, grijnsde Leko. “Daar heb ik de jongens ook van proberen te overtuigen. De commentaren van buitenaf hebben iedereen op scherp gezet. Het maakte mee het verschil. Dat kan ik nu wel zeggen.”

“Veel te verliezen”

Leko zelf mag anders ook een pluim op zijn hoed steken. Hij dokterde een waterdicht tactisch plan uit en durfde het aan om ‘enfant terrible’ haast uit het niets in de ploeg te droppen. “Wat ik ook deed met Didier: ik had altijd veel te verliezen. Als ik hem opstelde en we verloren, dan kende ik er niks van. Als ik hem niet opstelde ook. Ik besloot gewoon af te gaan op wat ik de voorbije dagen zag op training en dat beviel me. Daarop besloot ik Didier in de basis te droppen. Die zet draaide uitstekend uit, want Didier was goed. Of hij het voortaan elke week zal kunnen opbrengen om voor de ploeg te spelen? Dat weet ik niet en hij waarschijnlijk evenmin. De toekomst zal het uitwijzen.”

Tot slot wou een collega-journalist nog weten of Leko op termijn durft dromen van een titel met het razend ambitieuze Antwerp. “Als je droomt, moet je groot dromen, maar het woord ‘titel’ ga ik zelf niet in de mond nemen”, luidde het antwoord. “Het is trouwens niet omdat we de beker wonnen dat we nu helemaal klaar zijn voor de competitie, hé. Er ligt best nog wel wat werk op de plank. Over een maand verwacht ik dat we écht klaar zijn, maar nu nog niet.” Lamkel Zé speelde, en hij speelde ijzersterk ook. “Hij was goed, maar iedereen was goed”, aldus Leko. “Hij heeft zich aan de afspraken gehouden. Het was geen gemakkelijke keuze, er zijn altijd mensen die vragen ‘Waarom zet je hem?’ of ‘Waarom zet je hem niet?’. We hadden vooraf één doel en dat was de beker winnen. We wouden onze kansen op winst laten toenemen en Didier trainde deze week heel goed. Nu is dit fantastisch omdat je wint, maar als je verliest, had dit een drama geweest.”

