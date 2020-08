Leko: “Bij de rust had het 0-3 moeten zijn. We waren veel beter dan Club” YP

01 augustus 2020

23u12 1

Van een binnenkomer gesproken: Ivan Leko won bij zijn terugkeer als coach in België meteen de beker. “Ik ben zeer fier op mijn spelers. Als je kijkt naar de omstandigheden; alle statistieken waren tegen ons. Iedereen zei dat we geen kans maakten... Ik ben zó trots. Het is enkel spijtig dat hier geen fans waren, want de club had dit echt verdiend. We wonnen ook verdiend, we waren veel beter dan Club. We kenden hun kwaliteiten en hebben daar uitstekend op ingespeeld. De eerste helft was goed, in de tweede kregen we het moeilijker. Maar normaal gezien had het bij de rust 0-3 moeten staan en dan was de match op slot. Zij hadden de bal de tweede helft, maar geen kansen. Er is maar één team dat verdiende om te winnen en dat was Antwerp.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lamkel Zé speelde, en hij speelde ijzersterk ook. “Hij was goed, maar iedereen was goed”, aldus Leko. “Hij heeft zich aan de afspraken gehouden. Het was geen gemakkelijke keuze, er zijn altijd mensen die vragen ‘Waarom zet je hem?’ of ‘Waarom zet je hem niet?’. We hadden vooraf één doel en dat was de beker winnen. We wouden onze kansen op winst laten toenemen en Didier trainde deze week heel goed. Nu is dit fantastisch omdat je wint, maar als je verliest, had dit een drama geweest.”

Lees ook.

Geen dubbel voor Club Brugge: Lior Refaelov nekt zijn ex-ploeg en schenkt Antwerp de beker

ONS RAPPORT. Twee (onverwachte) buizen bij Club Brugge, Lamkel Zé uitblinker bij Antwerp

Clement: “Ik hoop dat dit een wake-upcall is voor mijn groep”